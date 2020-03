FAN Courier, liderul pieței locale de curierat, informează că activitatea de curierat se desfășoară în condiții de siguranță pentru clienți și angajați, fără restricții sau limitări în nicio zonă geografică din România. Compania a luat toate măsurile de prevenție impuse de normele în vigoare astfel încât livrarea expedițiilor să aibă loc la timp și respectând pe deplin angajamentul public ”Oriunde, cu plăcere”.

De asemenea, am implementat posibilitatea de livrare contactless pentru expedierile la care nu este necesară încasarea de numerar și la care confirmarea de primire se poate genera electronic.

”Criza pe care o traversăm marchează începutul unei noi realități pentru întreaga economie mondială, iar responsabilitatea și încrederea sunt două dintre atributele acestei perioade. Ne bazăm pe încredere în relațiile cu ceilalți și acționăm, individual și colectiv, cu responsabilitate. Echipele noastre sunt la datorie, așa cum o facem de 22 de ani, indiferent că e criză sau nu. Le mulțumim pentru curaj și devotament, pentru responsabilitatea cu care au înțeles că prevenția este în mâinile lor și respectă toate măsurile.

Îi asigurăm pe toți clienții și partenerii noștri că serviciul de curierat se desfășoară în condiții de siguranță, că pot sta acasă pentru că noi suntem la datorie și ne facem treaba bine. Le mulțumim pentru încredere și îi încurajăm să acționeze responsabil și, în măsura în care este posibil, să efectueze plăți cu cardul la comercianți, renunțând la plățile ramburs”, a declarat Felix Pătrășcanu, managing partner FAN Courier.

Angajații noștri sunt la datorie și își fac treaba cu responsabilitate. Respectul și încrederea reciprocă în astfel de situații sunt imperativ necesare pentru a ne desfășura cu toții activitatea în condiții optime.

Cum ne poți arăta că #îțipasă

• Respectă-ți curierul! Este vulnerabil, dar a luat deja măsuri pentru a te proteja de riscuri și pe tine!

• Protejează-te pe tine și pe cei apropiați: poartă mască și mănuși de protecție atunci când ai de preluat o expediție de la curier, dacă ai simptome de gripă sau raceală.

• Folosește propriul tău instrument de scris pentru a semna de primire sau folosește opțiunea ePOD care elimină confirmarea de primire în format fizic, pe hârtie.

• Alege plata electronică la comerciant. Elimini astfel un risc suplimentar generat de încasările de numerar! În plus, pentru a evita orice contact cu angajații FAN, poți opta și pentru livrarea contactless. Solicită în scris activarea acestei opțiuni trimițând un e-mail pe [email protected]

Încă de la debutul crizei generate de COVID-19, compania colaborează strâns cu autoritățile competente și a luat toate măsurile de igienă și prevenție, pentru a-și proteja angajații și clienții. Astfel:

• Toți angajații care intră în contact cu clienții au fost dotați cu măști, mănuși de protecție și dezinfectant. Sunt informați constant cu privire la măsurile pe care le pot lua pentru a se proteja pe ei, colegii, familiile lor și clienții pentru a evita riscul unei posibile infectări.

• Monitorizăm permanent, alături de responsabilii din cadrul Departamentului de Resurse Umane și de medicii cu care colaborăm situația absențelor din cauze medicale.

• Responsabilii zonali efectuează triaj, toți cei care prezintă vreun simptom de gripă sau răceală nefiind lăsați să plece pe traseu.

• Compania are implementat un protocol de urgență ce va fi activat în situația apariției unei suspiciuni de risc de infectare.

Până în prezent, nu există nici un caz de infectare în interiorul organizației

Mulțumim atât clienților pentru încrederea pe care ne-o acordă atunci când livrăm expedițiile la ușa lor, dar și angajaților care, în aceste momente delicate, își fac meseria luând în serios toate măsurile de siguranță care se impun.

Despre FAN Courier

FAN Courier este o companie cu capital integral românesc, fondată în 1998 de Adrian Mihai, Neculai Mihai și Felix Pătrășcanu. FAN Courier a devenit în 2006 liderul pieței românești de curierat, poziție consolidată constant datorită investițiilor și serviciilor cu valoare adăugată noi, introduse permanent.

FAN Courier deservește cei peste 50.000 de clienți, majoritatea persoane juridice, cu ajutorul unei echipe formate din peste 6.850 de colaboratori și a unei flote auto de peste 4.200 de autovehicule.

Serviciile FAN Courier de expediere și livrare în sistem ”door to door” sunt disponibile atât la nivel național, numărul de localități deservite fără km suplimentari crescând permanent, cât și la nivel internațional prin parteneriate solide.

FAN Courier, recunoscut pentru performanța în afaceri

Distincțiile obținute constant în ultimii ani de compania FAN Courier reprezintă o recunoaștere a performanței de afaceri, a implicării în dezvoltarea economică a României, a responsabilității în fața comunitățiiși a implicării acționarilor fondatori în educarea viitoarei generații de antreprenori.

În 2019 și 2017, FAN Courier a fost nominalizat și a câștigat primul loc în Top 15 Superbrands România, fiind pentru a doua oară în istoria de peste 10 ani a premiilor când un brand românesc ocupă locul fruntaș în clasament și pentru prima oară când o companie câștigă titlul de două ori consecutiv.

În plus, constant, FAN Courier se numără printre companiile incluse în Topul celor mai puternici jucători din economie, realizat de diferite organizații și publicatii de business recunoscute în România: locul 1 înTopul Național al Firmelor Private din România, la categoria întreprinderi mari, realizat de Camera de Comerț și Industrie a României, locul 3 în Topul Național al Firmelor Private, categoriile Performanță Globală și Productivitate Întreprinderi Mari, locul 12 în Topul celor mai cunoscute și longevive branduri românești, realizat anual de publicația BIZ și Best Courier Company, acordat în cadrul GPeC în perioada 2015-2019 și Courier Company of the Year în cadrul Galei Premiilor Industriei de Curierat în 2019-2014.

