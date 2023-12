„Mulțumesc și sunt onorat! Acum foarte mulți ani un profesor de-al meu, o persoană foarte dragă mie, îmi spunea că un businessman nu e considerat sau că nu are succes dacă nu apare la Revista Capital. Și mă întreba în fiecare an „Voi când apăreți, totuși, în Revista Capital?”. Și i-am spus că trebuie să mai muncim. Și am mai muncit. Acum cred că ar fi fost mândru pentru că sunt pe această scenă și primesc un premiu pentru spirit antreprenorial, pentru opt decenii. Afacerile au fost începute acum opt decenii de bunicul meu, în 1945.

Acum business-ul este condus de mine și de fratele meu, Iulian, și-l avem alături și pe tata, în continuare. Suntem un jucător important pe piața cărnii de pasăre, dar obiectivul nostru este ca puiul cu creștere lentă care ajunge 90% la export să ajungă și în România. Pentru că avem foarte mare încredere în acest produs. Pentru că este un produs obținut ca orice produs din familia Safir, ca pentru copiii noștri. Acest premiu și felul nostru de a fi bun ne responsabilizează pe mine și pe cei 800 de membri ai familiei Safir să fim și mai buni și să ne mai întâlnim”, a spus George Safir, managerul general al companiei, la Gala premiilor Capital.

Familia Safir, strategii de succes și investiții esențiale

Complexul de firme al familiei cuprinde opt ferme rurale specializate în creșterea puilor, un abator modern, o unitate de producție a nutrețurilor combinate și o fabrică de făinuri proteice. De menționat este faptul că capacitatea de prelucrare a fabricii de făinuri atinge 240 de tone pe zi. Peste 90% din producția acesteia se exportă.

„Întotdeauna am investit în activitatea noastră de bază sau în domenii conexe ale acesteia, iar în anii următori vom respecta această direcție”, a explicat pentru Capital George Safir, managerul general al companiei, descriind filosofia de gestionare a afacerii.

Acesta a evidențiat, de asemenea, cea mai remarcabilă realizare din ultimul an. „Cel mai mare câștig este crearea unei echipe de management la nivel de companie și implementarea unui mod de organizare și coordonare a activității bazat pe performanță. Suntem în total aproape de 800 de angajați în grupul de firme Safir, pe diferite nivele de pregătire și ierarhice.”, a mai spus George Safir.

Într-un interviu exclusiv pentru Revista Capital, George Safir a dezvăluit detalii despre evoluția impresionantă a afacerii în ultimii doi ani și strategiile care au condus la consolidarea poziției lor pe piața cărnii de pui din România.

În ceea ce privește investițiile, Safir a subliniat că, în 2022 și 2023, au fost concentrate asupra echipamentelor, în special a celor frigorifice, optimizării proceselor prin implementarea unui sistem ERP și orientarea către eficiența costurilor. Cu toate că nu au fost achiziții de entități sau ferme, grupul a făcut investiții semnificative în modernizarea fermelor de pui, procesul de creștere și îngrijire a puilor cu creștere lentă și rebranding-ul. De asemenea, au realizat preluarea a trei ferme importante: Simila, Parincea și Tătărăști.

Gala Premiilor Capital premiază excelența

George Safir a evidențiat crearea unei echipe de management eficiente și implementarea unui sistem de organizare bazat pe performanță drept cea mai mare realizare. Cu aproape 800 de angajați în grup, Safir a subliniat importanța instruirii, analizei performanței și susținerii angajaților prin programe specifice. În ciuda provocărilor la nivel național și internațional, grupul Safir a rămas un jucător relevant pe piața cărnii de pui din România, crescând cifra de afaceri an de an.

În ceea ce privește eșecurile, Safir a recunoscut că unele au apărut dintr-o analiză superficială a contextului, iar lecția învățată a fost să acorde o atenție mai mare analizei plusurilor și minusurilor în luarea deciziilor majore.

În privința investițiilor viitoare, Safir a confirmat că vor continua să investească în activitatea lor de bază și în domenii conexe ale acesteia, menținându-și orientarea strategică.

Pe lângă succesul în afaceri, familia Safir împărtășește o pasiune comună pentru călătorii și istorie. În sfera responsabilității sociale, au contribuit la evenimentul de caritate al Cuisine sans Frontières și susțin CampioMATE, un program ce încurajează interesul tinerilor pentru studiul matematicii.

Cu o abordare concentrată pe eficiență, dezvoltare sustenabilă și responsabilitate socială, grupul de firme Safir rămâne un model de succes în peisajul antreprenorial românesc.