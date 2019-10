Urmand tematica inedita din cadrul primei editii (Face Fest #1, 15 iunie 2019) – wild, indian, afro-tribal – organiztaorii au resuit sa surprinda invitatii cu show-uri spectactaculoase de acrobatie, dansuri tribale, trei scene, 16 DJi invitati, totul intr-un decor impresionant de “wild”.

Aflat deja la cea de a doua editie, Face Fest a avut loc sambata – 28 septembrie 2019 – iar pe parcursul celor 12 ore de petrecere continua, invitatii au dansat pe ritmurile vibrante ale DJ-ilor de renume invitati, precum: Tom Novy, Chris Dave, Aqila, DDY Nunes, Adrian Eftimie, Optick, Raoul Russu, Dani Iorga, Homie, Dave Andres, Victor Biliac, Eneli & Tobi Ibitoye, Bianca Linta, Mark Azekko B2B Alexander Sambu.

Deschiderea evenimentului a fost marcata de un showl afro-tribal ce a introdus publicul intr-o atmosfera diversa, special pregatita in cele trei zone de festival: “padurea secreta” cu decoruri tribale si ritmuri muzicale de afro beats, Kusin by PRO FM, cu ritmuri pop-dance commercial si The Room, cu tematica Dance to Remember.

Intreaga atmosfera de festival a fost completata de zonele special amenajate cu food-truck-uri, cocktail bars, spatii de relaxare si de activari speciale ale partenerilor.

Unul dintre cei mai asteptati DJ-I ai serii a fost germanul Tom Novy care a oferit un show memorabil fanilor aflati in fata scenei The Room.

Show-rile incendiare ale artistilor invitati au putut fi urmarite si live, pe pagina oficiala de facebook a locatiei @facekusin si pe site-ul PRO FM, partener official al evenimentului.

In cele 12 ore de festival, s-a inregistrat un traffic total de peste 7000 de participanti, ce au dansat pana la rasarit. Fanii se pot pregati deja pentru cea de a treia editie din 2020 (12-13 iunie), cand organizatorii promit un weekend intreg de petrecere continua, super distractie si multe surprize “wild”.

Asadar “save the date” pentru cel mai “wild”/ cool festival din inima Bucurestilui FACE FEST #3 – Tribal in The Secret Forest!

Face Kusin este un loc care depaseste orice asteptari si in prezent este cel mai exclusivist spatiu dedicat in totalitate evenimentelor private si publice.

Mai multe detalii pe www.facekusin.com

