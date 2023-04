Evoluția pieței de fuziuni și achiziții din România în primul trimestru al anului 2023

Piața românească de fuziuni și achiziții (M&A) a înregistrat 57 de tranzacții 1 în primele trei luni ale anului 2023, un volum egal cu cel înregistrat în T1 2022.

Anul 2023 a început în forță, valoarea estimată de la an la an a activității locale de fuziuni și achiziții înregistrând o evoluție până la 2,5 miliarde USD2 2 , față de 1,9 miliarde USD în T1 2022, datorită unei creșteri de 53% a valorii tranzacțiilor făcute publice.

Cea mai mare tranzacție din primul trimestru 2023 a fost vânzarea operațiunilor grupului italian Enel Group din România către Public Power Corporation, principala companie de electricitate din Grecia, pentru aproximativ 1,4 miliarde USD.

O altă tranzacție notabilă în această perioadă a fost achiziționarea brutăriei locale Vel Pitar de către Grupo Bimbo, cu sediul în Mexic, pentru o sumă estimată la 210 milioane USD. În plus, au fost anunțate alte trei tranzacții de peste 100 milioane USD în primul trimestru al anului 2023.

Investitorii strategici continuă să fie actorii dominanți, fiind implicați în 84% din tranzacțiile din această perioadă. Tranzacțiile autohtone au înregistrat un avans de 94% în T1 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, totalizând 33 de tranzacții, în timp ce jucătorii străini și-au redus activitatea cu 42% pe piața românească (21 de tranzacții) față de T1 2022.

În ceea ce privește țara de origine a investițiilor, cei mai activi investitori au venit din Germania (3 tranzacții), urmați de cei din SUA, Olanda, Elveția și Israel, fiecare înregistrând câte 2 tranzacții. Primele trei cele mai active sectoare în funcție de volum în T1 2023 au fost: produse de consum și comerț cu amănuntul (13 tranzacții), imobiliare, ospitalitate și construcții (11 tranzacții) și tehnologie (7 tranzacții).

