EY: Investițiile străine în Europa stagnează. Franța rămâne principala destinație pentru investitori

Sursa: Dreamstime

Investițiile străine în Franța au crescut cu 3% în 2022, iar Marea Britanie și Germania sunt următoarele cu cele mai bune performanțe, însă în scădere față de 2021. Investițiile în Europa au crescut cu 1% în 2022, dar rămân cu 7% sub nivelul de dinainte de COVID-19, iar locurile de muncă create scad cu 16% de la an la an, potrivit studiului anual EY European Attractiveness Survey 2023.