Experții OMS anchetează originea COVID. Trebuie menționat că institutul are mai multe laboratoare sub strictă securitate, pentru a lucra asupra coronavirusului, conform reuters.com

Fostul preşedinte american Donald Trump a acuzat că Institutul de Virusologie din Wuhan este locul de proveniență al virusului ce se află la originea COVID-19.

Originea Covid-19 se apropie de un deznodământ. Duminică, experții internaționali au mers în piața Huanan, primul focar cunoscut al epidemiei. “O vizită crucială”, potrivit unuia dintre oamenii de știință ai echipei, care încă așteaptă să ajungă în Institutul de Virusologie din Wuhan, notează Le Parisien.

„Întoarce-te în timp urmând dovezile”. Acesta este modul în care epidemiologul german Fabian Leendertz a rezumat munca pe care va trebui să o îndeplinească împreună cu colegii săi din Wuhan pentru a încerca să dezlege misterele despre originea SARS-CoV-2. Dar cum vor arăta aceste dovezi? Echipa de cercetători va avea cu adevărat acces la ele, devreme ce China a frânat puternic orice încercare de a investiga începuturile pandemiei Covid-19?

Deşi comunicarea de la Beijing este blocată pe această temă, un prim pas a fost totuși făcut în această duminică. Experții de la Organizația Mondială a Sănătății, care au ajuns în China la mijlocul lunii ianuarie și apoi au fost plasați într-un hotel timp de două săptămâni, au vizitat o piață angro înainte de a ajunge la faimoasa piață de fructe de mare Huanan din Wuhan, primul focar cunoscut al epidemiei.

Vizite „foarte importante”, subliniate pe Twitter Peter Daszak, zoolog și membru al misiunii. În iulie, doi experți ai OMS au fost autorizaţi să călătorească în China pentru a pregăti investigaţia, dar nu intrat în Wuhan.

Sosirea acestor oameni de știință internaționali este extrem de sensibilă din punct de vedere politic pentru Beijing, acuzat că a întârziat să reacționeze la primele cazuri de Covid raportate la sfârșitul anului 2019. Prin urmare, duminică, cercetătorii au ajuns sub escortă și la distanță de presă în ambele piețe.

A @WHO-led team of experts investigating the origins of the COVID-19 pandemic visited a hospital in the Chinese city of Wuhan that was one of the first to treat patients in the early days of the outbreak https://t.co/JzxdtHljNn pic.twitter.com/v49Zc1shpT

— Reuters (@Reuters) January 29, 2021