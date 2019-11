La 16 octombrie 2017 mașina ei a fost aruncată în aer de o bombă. Această crimă a șocat Europa și a arătat violență lumii interlope malteze. Timp de mai mulți ani, Daphne Caruana Galizia a condus un blog foarte cunoscut pentru pozițiile sale critice față de politicieni și față de corupție. Astfel ea și-a făcut mulți inamici puternici.

Ceea ce nu s-a spus până acum este valoarea contractului pentru care a fost ucisă ziarista malteză, această fiind de 150.000 de euro. Muscat a dezvăluit aceste detalii poliției anul trecut în aprilie, în speranța că va obține o înțelegere cu justiția. Aceste detalii au ajuns la ziariștii de la Reuters anul trecut, dar nu le-au făcut publice pentru a nu afecta ancheta.

Prim-ministrul maltez Joseph Muscat a refuzat să-i acorde lui Vince Muscat cererea de exonerare a acuzațiilor, deși înainte el a acordat scoaterea de sub urmărirea penală și imunitatea în fața acuzațiilor unui alt complice la asasinat, e vorba de șoferul de taxi Melvin Theuma. Acesta din urmă a recunoscut în față poliției că a acționat ca un intermediar între criminali și persoanele care au comandat uciderea lui Daphne Caruana Galizia. Theuma a fost eliberat și se află sub protecția poliției, potrivit unei surse din cadrul acesteia, urmând să depună mărturie în justiție săptămâna viitoare.

“Este complet nedrept că Theuma să depună mărturie împotriva lui Vince, când Vince a fost cel care le-a furnizat polițiștilor informații care au dus la el și i-a ajutat să rezolve cazul. El ar fi trebuit să fie cel scos de sub acuzații, nu Melvin,” a spus Pauline Muscat, soția lui, cu ocazia primei declarații publice.

Surse oficiale malteze au precizat că Theuma a fost arestat în 14 noiembrie într-un caz separat care viza jocurile ilegale de noroc. După ce a fost încarcerat, el a oferit informații despre cei care au comandat asasinarea jurnalistei, iar șase zile mai târziu a fost arestat Yorgen Fenech, unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Malta.

Căutarea unei înțelegeri cu poliția

Primele arestări din acest caz au avut loc în 3 decembrie 2017, când Vince Muscat și doi presupuși complici, frații Alfred și George Degiorgio, au fost puși sub acuzare pentru moartea lui Daphne Caruana Galizia. Toți trei au negat acuzațiile.

Muscat era cunoscut de poliție pentru infracțiuni minore. El a fost de acord să înceapă să mărturisească în aprilie anul trecut după ce a ajuns la o înțelegere cu poliția pentru a obține scoaterea de sub acuzare. Potrivit acordului, poliția urmă să folosească cele declarate de el doar dacă Muscat ar fi fost scos de sub urmărire. O persoană apropiată de anchetă a fost sursa care a dezvăluit pentru Reuters detaliile acestei înțelegeri. Muscat a mărturisit poliției că ucigașii au fost plătiți cu 150.000 de euro, 30.000 fiind achitați înainte de comiterea asasinatului. Pentru crimă ei au folosit o bombă cumpărată de la gangsterii maltezi, care au procurat-o de la mafioții italieni.

Poliția consideră că Muscat a fost un executant pentru George Degiorgio, cunoscut ca “Ic-Ciniz” (Chinezul), care era șeful unei bande criminale. Alfred Degiorgio, cunoscut ca “Il-Fulu” (Fasolea), era membru al aceleiași bande. Cei doi frați continuă să nege implicarea în uciderea cunoscutei ziariste malteze și au refuzat să răspundă la întrebările poliției.

În declarația făcută poliției, Muscat l-a indicat pe șoferul de taxi Theuma drept intermediarul care a făcut legătura dintre cei care au comandat asasinatul și criminali. Potrivit declarațiilor sale, la început criminalii au decis să o împuște pe Daphne Caruana Galizia, pentru asta au cumpărat o pușcă cu lunetă. Au urmărit-o mult timp, dar la un moment dat cei doi frați au renunțat la varianta de a o împușca și au decis să o arunce în aer. Pe dată de 16 octombrie 2017, cei doi frați Degiorgio și Vince Muscat au mers în localitatea Bidjina, în care trăia ziarista, și au montat bombă în mașină. Alfred este cel care a intrat în mașină și a montat bomba sub scaunul șoferului, în timp ce complicii săi supravegheau zona.

În timpul procesului, polițiștii au descris cum George Degiorgiot a trimis un mesaj de pe telefonul mobil către dispozitivul explozibil aflat în mașina ziaristei, iar aceasta a sărit în aer.

Potrivit depoziției lui Muscat, restul banilor i-au fost înmânați lui Alfred Degiorgio de către Melvin Theuma într-un interval de 10 zile după comiterea faptei.

Te-ar putea interesa și: