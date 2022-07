Se impune salariul minim european? Ne vom alinia la veniturile celor din Vest? Mai poate ține pasul mărirea pensiei cu explozia inflaţiei? Se anunță noi ajutoare de stat pe cardurile sociale?

Sunt doar câteva dintre întrebările pe care jurnalistul Ionuţ Cristache le-a pregătit pentru invitatul său de miercuri, 20 iulie – ministrul Muncii şi Solidarității Sociale, Marius Budăi.

Acesta a venit în studiourile EVZ Capital, în cadrul podcastului „România lui Cristache”.

Care este stadiul împărţirii cardurilor ce vor fi alimentate cu ajutoarele de 250 de lei?

„Aţi venit cu acea sumă de 700 de lei data o singură dată pentru persoanele vulnerabile. Care e stadiul? Voucherele au ajuns la toată lumea, că s-a blocat cu poştaşii, cu împărţirea…?”, a fost întrebarea pusă de Ionuţ Cristache.

Marius Budăi a precizat că nu se pune problema de nicio blocare a procesului şi a detaliat modul în care românii primesc respectivele carduri şi apoi banii pe acestea. Peste 2 milioane de carduri au ajuns deja la români şi peste 1,5 milioane au fost deja alimentate cu bani, a precizat ministrul.

„Nu s-a blocat. Am spus de la început că tranşele de plată sunt lunile iunie, august, octombrie şi decembrie. Am fost extrem de transparent, pentru că am preferat să fac de la început adevărul gol-goluţ cunoscut şi anume că prima tranşă va fi mai complicată din punct de vedere al dinamicii activităţii.

Avem de urmărit 4 paşi. Unu, este confecţionarea cardurilor, pentru că nu existau în România 3 milioane de carduri confecţionate care să aştepte o măsură a PSD sau nu. Pasul doi este inscripţionarea cardurilor cu datele cu caracter personal. Pasul trei este distribuirea lor în teritoriu către populaţie, iar pasul patru este alimentarea cardurilor.

Noi săptămânal, în fiecare zi de luni, primim de la Poştă confirmările livrărilor din săptămâna precedentă. Până la sfârşitul săptămânii acesteia, vom reuşi să avem 2,1 milioane de carduri eliberate, deja duse la populaţie şi în jur de 1,6 milioane alimentate, urmând ca ce se livrează săptămâna asta să fie confirmat săptămâna viitoare, iar săptămâna viitoare să facem această alimentare”, a explicat ministrul Muncii, miercuri, 20 iulie.

Pensionarii care primesc aceste carduri cu întârziere nu vor rămâne fără bani! Ce se întâmplă cu ajutorul unic de 700 de lei?

Marius Budăi i-a liniştit pe bătrânii îngrijoraţi că primesc mai târziu cardurile şi nu vor mai beneficia de prima tranşă de bani.

În plus, ministrul Muncii a oferit detalii şi despre ajutorul unic de 700 de lei. Care sunt cazurile în care banii nu au ajuns deja la oameni? E vorba despre situaţii izolate.

„Într-o săptămână, maxim două săptămâni, vom termina de livrat toate cardurile. Dacă sunt cetăţeni care primesc acum în iulie cardul, nu înseamnă că suma aferentă lunii iunie va fi pierdută.

Ea va fi livrată conform graficului anunţat de Guvern, prin programul „Sprijin pentru România”. Vor fi 4 tranşe de plată, fără niciun fel de problemă. Vom ajunge în luna august, când nu vom mai avea de distribuit carduri şi atunci vom face, pentru toată lumea, o singură dată plata, la o dată pe care o vom anunţa public prin intermediul presei. (…)

Pentru suma de 700 de lei… în interiorul perioadei de 1-15 iulie s-a făcut plata pensiilor. Pentru cei 3,2 milioane de seniori care s-au încadrat în această măsură, adică până în 2.000 de lei venituri, s-a făcut deja plata celor 700 de lei.

Banii au ajuns deja integral la oameni. Mai sunt cazuri izolate unde primesc pensia cu factorul poştal şi nu au fost găsiţi la domiciliu. I se lasă seniorului o informare în uşă sau în cutia poştală, după care, în graficul cunoscut, se merge la Poşta Română şi se încasează pensia. (…)

Suma de 700 de lei este trecută pe cuponul de pensie separat, pentru a înţelege toată lumea care este venitul din pensie şi care din sprijin”, a mai declarat, miercuri, ministrul Muncii.

