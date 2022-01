Robert Turcescu şi Dan Andronic l-au întrebat pe Adrian Severin cum decodifică strategia abilă a Rusiei. În opinia fostului ministru de Externe, miza principală a Rusiei vizavi de Ucraina nu vine dintr-un interes teritorial, ci din nevoia de a manipula Statele Unite. În această ecuație complicată Ucraina joacă rolul unui pion pe tabla de șah. „Nada aruncată de Rusia a fost Ucraina„.

„Războiul psihologic vine de la ruși, mari jucători de șah”

Important este mai ales că Rusia este o expertă în jocuri abile, într-un tango al manipulării, consideră invitatul jurnaliștilor Mirel Curea și Dan Andronic. „Dacă ar fi război, prima grijă a Rusiei ar fi să administreze țara ocupată. Or Ucraina e o țară prăbușită, cu economia, cu probleme interetnice, interconfesionale grave. Rusia are un interes geostrategic. Acea masare a trupelor la granița ucraineană a constituit un soi de amenințare. Sunt aproape sigur că serviciile secrete rusești au încercat să consolideze impresia la Washington că invazia e iminentă. SUA se văd implicate într-un scandal care totuși nu se declanșează.

Invitatul a detaliat manevra la care recurge Rusia alimentând zvonurile unui război care începe să pară o posibilitate cu atât mai incertă cu cât se face un zgomot de fond mai mare. „Războiul psihologic are niște efecte extrem de perverse și vine de la ruși, mari jucători de șah. Probabil s-au mai inspirat și de la jocul de go chinezesc. În plus domnul Putin este și judoka”, a observat fostul demnitar. Adrian Severin este convins că Rusia încearcă prin orice mijloace „compromiterea” Statelor Unite.