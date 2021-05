Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2020?

ȘTEFAN CRISTEA: Consider că cel mai de succes proiect a fost stația electrică de înaltă tensiune cu o putere de 25 MVA pusă în funcțiune anul trecut. De ce o consider cel mai de succes proiect? Pentru că a fost un proiect unic în zona, privit cu scepticism, care a necesitat multe studii, analize, costuri, o muncă titanică și colaborarea mai multor echipe de profesioniști, inclusiv Electrica. Am reușit astfel să venim în sprijinul clienților noștri cu reduceri de costuri la energia electrică și implementarea unor politici sustenabile de eficientizare energetică.

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul companiei în care activați în prezent?

ȘTEFAN CRISTEA: Cel mai mare proiect implementat îl reprezintă construcția Parcului Logistic de 20.000 mp, pe care l-am demarat în 2019 și îl dezvoltăm etapizat. Investiția se ridică la peste 20 mil. euro și 80% din spații sunt deja închiriate. Ne gândim deja la o a treia etapă, respectiv alți 10.000 mp.

Care sunt proiectele prevăzute pentru 2021?

ȘTEFAN CRISTEA: Estimăm ca în luna octombrie a acestui an să dăm în folosință încă 10.000 mp. de spații logistice și concomitent, să continuăm lucrările la proiectul ”incubatorului de afaceri” din domeniul automotive.

Deasemenea avem discuții cu consultanții noștri pentru identificarea și dezvoltarea unor soluții smart de eficiență energetică. Mă refer aici la soluții de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice pentru autoconsum, prin valorificarea suprafețelor acoperișurilor halelor de producție.

Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

ȘTEFAN CRISTEA: Cred că una dintre probleme acute cu care mă confrunt zilnic este aceea a „nepotismului închipuit” venit atât din partea angajaților cât și a partenerilor, această incapacitate ”de a nu mai putea face nimic” din cauza pandemiei. La momentul de față nu mai dăm vina pe Guvern, ci dăm vina pe ”pandemie”. Dacă ceva nu merge în această țară atunci pandemia este cauza. În loc sa căutăm soluții și abordări noi la provocările actuale, noi căutăm probleme și ne hrănim cu această neputință. Ori antreprenoriatul te învață această lecție din prima zi când ai pornit la drum: să nu te oprești niciodată în fata unui obstacol și să cauți mereu și mereu soluții la probleme. Nu le amâni, nu renunți, ci le rezolvi!

De ce probleme v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

ȘTEFAN CRISTEA: Problemele cu administrația locală sunt aceleași dintotdeauna, dar cea mai acută este lipsa de susținere a mediului de afaceri privat – suntem proprietarii și administratorii unui Parc Industrial cu peste 4000 de angajați. E ca și cum ai fi responsabil de viața acestora, mai ales că se lucrează în 3 schimburi în permanență. Avem lunar conferințe cu reprezentanții Companiilor din Parc care ne pun în vedere nevoile lor în ceea ce privește proiectele de dezvoltare ulterioară. Noi îi sprijinim cât putem și toate investițiile pe care le facem în cadrul parcului sunt pentru a ne alinia la standardele internaționale. Dar nu este suficient și nu este normal ca un privat sa facă munca și investițiile din buzunarul personal când altcineva trebuie să le facă. Este nevoie de implicarea autorităților locale și centrale. Avem nevoie de transport în comun asigurat, infrastructură de drumuri, acces la calea ferată, iluminat public, curățenie stradală etc. Ne gândim chiar să construim locuințe pentru angajați. Ori dacă ne gândim cum contribuie cei 4000 de angajați la bugetul local, sumele nu sunt de neglijat.

Sursa foto: arhiva personală