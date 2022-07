Patru jurnalişti cu state vechi, Simona Ionescu, Robert Turcescu, Mirel Curea şi Marius Ghilezan, au dezbătut în arena EVZ consecințele grave ale reuniunii G7: mai marii lumii vor război pe față cu Rusia.

România are o istorie complicată cu Ucraina

Robert Turcescu și invitații săi au pornit de la premisa evidentă a reuniunii G7: președintele Zelenski trebuie încurajat să cedeze o parte din teritorii pentru ca planeta să poată spera la pace. Editorialistul României Libere, Marius Ghilezan, a avertizat că nu trebuie să ne lăsăm induși în eroare de bunele intenții afișate de liderii lumii.

„Mai e o chestie care nu a fost subliniată de presa românească. Charles Michel, președintele Consiliului, înainte de a intra în reuniunea de la castel, a spus că Europa a cam obosit. Am zis de la începutul războiului, nu e în interesul României să lupte alături de Ucraina atâta timp cât noi avem diferende teritoriale și minoritatea (n.r. – românească) este în bătaie de joc.

Nu am văzut în spațiul public să se vorbească de cei 450.000 de români de acolo. Am criticat pe Zoe Petre când a gândit tratatul de bază cu Ucraina. Am întrebat-o, care e gheșeftul nostru? Păi nu că NATO ne impune un tratat de bază cu țările din jur”, a argumentat Marius Ghilezan, fost apropiat al Regelui Mihai.

Majoritatea tăcută, ignorată de puternicii planetei

Continuând comentariile sale legate de situația Europei, care aparent face cele mai mari sacrificii în acest război, jurnalistul România Liberă a recomandat că ar fi bine ca liderii europeni și liderii mondiali să asculte și vocea „majorității tăcute. Ce gheșeft este dacă biruie Ucraina? Cum va birui? Înțelepții lumii nu explică cum va reuși să ia înapoi 85% din teritoriile din Donbas.

Rusia se poate retrage cu bani luați de la obosiții Europei. Banii tot așa, de la creșterea prețului la energie, dublarea bugetelor de înarmare (…) Jucătorii mari de pe piețele mondiale, care nu sunt numai rușii, vor câștiga bani”, a explicat Ghilezan.

