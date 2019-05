Smiley, cum îl cunoaște toată lumea, a pornit pe drumul succesului în urmă cu 18 ani, ca membru al trupei Simplu. În anul 2008 și-a lansat primul album solo, premiat cu un disc de aur, iar în 2009 a pus bazele propriei case de producție, HaHaHa Production, împreună cu prietenul său Alex Velea.

„Cea mai mare realizare a mea de până acum este echipa aceasta, pe care am reușit să o țin unită. Am reușit să creăm content și să rămânem relevanți pe piață timp de 11 ani, ceea ce nu este deloc ușor în această industrie. Am căutat mereu oameni noi în toată țara și am adus mereu oameni noi. Ne-am împrospătat tot timpul echipa și astfel am reușit să venim mereu cu proiecte noi, de mare succes”, a declarat Smiley în exclusivitate pentru Capital, la aniversarea HaHaHa Production de 11 ani, care a avut loc joi seara în clubul Nuba.

„Dacă mă gândesc la cea mai mare realizare a mea de astăzi voi spune că este acest camp muzical pe care l-am organizat cu producători din afara țării. A fost o mega experiență personală și muzicală. A fost excepțional pentru mine și mă bucur mult că și pentru ai a fost la fel”, a adăugat artistul.

Smiley și HahaHa Production au organizat o tabără de muzică, cu 16 artiști și producători internaționali celebri, într-un castel medieval din Alba. Vizita a fost una memorabilă și vor urma multe surprize în continuare și cu siguranță muzică de calitate.

Clubul Nuba din Strada Gafencu a fost neîncăpător la petrecerea HaHaHa Production 11 ani, unde și-au făcut apariția multe vedete autohtone pentru a le ura la mulți ani lui Smiley și echipei. Andreea Esca venit împreună cu soțul său și a dansat toată noaptea bucurându-se de spectacolul live indendiar oferit de vedetele HaHaHa. Nici Adrian Sârbu, patronul Mediafax sau Pavel Bartoș nu au lipsit de la eveniment.

Cum a reușit să transforme HaHaHa Production într-un reper pe piața muzicală

Feli Donose, Liviu Teodorescu, Anda Adam, Corina, Ada, What’s Up, Sore, Jo, Ruby, Nicole Cherry, Seredinschi, Raluka, Cabron, Damian Drăghici și desigur Smiley și Alex Velea au fost printre cei care au urcat pe scenă și au cântat live piese produse de HaHaHa Production, care au devenit edja hit-uri consacrate.

„Eu mi-am văzut mereu de treaba mea, am fost foarte serios. Eu când m-am apucat de muzică nu am avut un scop material. Motivația mea a fost iubirea pentru muzică. De aici au venit toate celelalte. Când eram mai mic, mă mai pierdeam în nebunia asta a faimei, a succesului. Acum pentru mine contează doar muzica pe care o facem pentru oamenii care o ascultă. Sunt foarte atent la mesajele pe care le transmitem și la modul în care este produsă muzica. Am fost serios. Deși compania se numește HaHaHa Production, noi suntem foarte serioși”, a spus Smiley pentru Capital.

Cum a ajuns la succes

Cântăreț, compozitor, producător muzical, prezentator și actor, Smiley a reușit pe toate planurile profesionale și pare că a găsit cheia succesului. Ce-ți trebuie pentru asta?

„Pentru mine succesul înseamnă să îmi creez un drum făcând ceea ce iubesc, alături de oameni pe care-i iubesc. Ca să ai succes îți trebuie foarte multă răbdare, perseverență și curaj. Este foarte important să ai curaj să faci primul pas. De aceea am și compus piesa Aprinde Scânteia, acolo exprim totul. Cum spuneam, este foarte important primul pas, să ai doza aceea de inconștiență. Pentru că orice vei face, vei găsi lucruri și oameni care te vor descuraja și-ți vor spune că nu se poate.

Și mai trebuie să fii foarte atent să observi succesul. Să fii atent când ai succes”, a dezvăluit Smiley pentru Capital, care a adăugat și că cel mai mare regret al său este că nu are suficient de mult timp pentru cei dragi lui.

Ce i-ar cere Zânei Bune

Dacă s-ar întâlni cu zâna bună, care i-ar îndeplini trei dorințe, totul s-ar reduce la timp.

“Mi-aș dori să am mai mult timp în fiecare zi. I-aș cere zânei bune să mai pună vreo 3-4 ore în plus în fiecare zi, să-mi dea suficienți bani încât să pot realiza toate proiectele pe care mi le-am propus și să mă ajute să călătoresc mai rapid, să mă pot teleporta dintr-un loc în altul imediat”, a spus Smiley care, dacă ar avea o mașină a timpului și-ar dori să ajungă cândva în epoca medievală pentru a aprecia mai mult ce are astăzi.

