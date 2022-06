„Am ales un Primar General al Capitalei și acum foarte mulți se plâng de activitatea acestuia. Eu nu știu de ce să plâng pentru că era evident că nu era pregătit. Cei care au votat s-au întrebat câți oameni lucrează pentru Primăria Generală a Capitalei? Câți oameni are în subordine Primarul General? Câteva mii!”, a spus generalul în rezervă Silviu Predoiu care consideră că bucureștenii i-au dat prin vot o pălărie cam mare pentru Nicușor Dan, care era cunoscut mai degrabă prin sălile de tribunal.

„Nu e cea mai bună carte de vizită pentru un manager, dacă marea lui specializare este să dea în judecată.”, este de părere fostul șef SIE.

„Clasa politică este cea mai mare vulnerabilitate a României!”

Generalul (r) Silviu Predoiu se arată îngrijorat de faptul că românii care ar putea face diferența cu adevărat la alegeri, refuză să iasă la vot. Dar este mai mult de atât. În opinia fostului șef SIE, în România valorile sunt inversate.

„Eu am respectat întotdeauna regulile, am fost la școală când a trebuit. (…) Am început o activitate. Am respectat întotdeauna activitatea și legile până la trecerea în rezervă. Activitatea într-un serviciu de informații înseamnă totuși menținerea într-un soi de bulă, datorită normelor: «Nu ai voie să… nu ai voie să…» și timpul fizic care-ți rămâne este extrem de limitat. Ești cumva decuplat de la viața de zi cu zi. Mai ales când ești în serviciu de informații externe și ești cuplat mai degrabă la ce e în exterior. Când am revenit în lumea reală, am ieșit din bulă, am început să mă întreb, sună foarte ciudat, mai ales pentru foștii mei colegi: De ce am respectat eu toate regulile cu atâta răutate și am impus tutturor să le respecte când nimeni nu le respectă și că, de fapt, noi recompensăm, ca societate, nerespectarea de reguli?”, a spus fostul șef SIE

Urmăriți integral ediția în care a fost invitat Silviu Predoiu, fostul șef SIE, la podcastul „România lui Cristache”, pe canalul de Youtube EVZ Capital.