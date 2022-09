Propunerea CE de a economisi energia este „o campanie uriașă de manipulare”

În cadrul podcastului EVZ Play de miercuri, 14 septembrie 2022, Ion Cristoiu a vorbit despre cum va fi iarna viitoare din punct de vedere politic şi social, atât în România, cât și în alte state.

Spre deosebire de alți oameni, Ion Cristoiu nu va economisi energie pentru că, din punctul său de vedere, criza energetică cu care se confruntă Europa este „o campanie uriașă de manipulare”. Potrivit spuselor sale, oficialii europeni încearcă să distragă atenția oamenilor de la ajutorul financiar oferit Ucrainei, stat european care nu este, încă, membru UE.

„Nu mă pregătesc pentru nicio economie energetică pentru că este o campanie uriașă de manipulare și de a abate atenția de la cele 24 de miliarde primite de Ucraina de la UE, adică de la noi. Mulți din acești bani se duc pe lefurile mercenarilor care iau 20-30.000 euro pe lună. (…)

Noi nu facem ecomomii ca să nu plătim, ci pentru că așa ne-a spus Ursula (von der Leyen – președintele Comisiei Europene). Putin nu poate fi oprit decât dacă facem duș în doi”, a explicat Ion Cristoiu, în cadrul podcastului EVZ Play de pe canalul de Youtube EVZ Capital.

Ion Cristoiu nu este fan Nicolae Ciucă: „Nu are talent de politician”

În cadrul podcastului de astăzi, Ion Cristoiu l-a criticat dur pe Nicolae Ciucă. Potrivit spuselor sale, premierul nostru este doar „un om de unică folosință”, care „nu are talent de politician” și care face „un efort uriaș ca să gândească”.

„De două ori șef de stat major, Ciucă a anunțat că se schimbă becurile în minister. O săptămână nu va mai lucra nimeni că e altă treabă de făcut. Dar de ce nu le-au schimbat până acum? Ciucă este un om de unică folosință. El folosește acum, iar Klaus Iohannis n-a găsit unul mai prost decât ăsta.

Față de Ciucă, Iohannis este Demostene (om politic și orator grec. A fost considerat cel mai mare orator al Antichității) din punct de vedre al discursului public. Cum o fi fost el de două ori șef de stat major, adică inteligența armatei… Șeful de stat major este un fel de șef al opertivului de la SRI (Serviciul Român de Informații) sau de la SIE (Serviciul de Informații Externe).

Să luăm operațiunea schimbul de becuri. Se face o adresă, apoi o licitație pentru becuri, ele trebuie aduse, apoi îți tebuie un număr de electricieni și așa mai departe. Ar putea fi chiar un proiect de țară: schimbarea becurilor…”, a precizat Ion Cristoiu.

„(Nicolae Ciucă) Este președinte PNL, poate este un vorbitor prost, dar un manager bun. Dar nu pare. Dacă s-ar rupe PNL de PSD, cum ar evolua PNL? Cine va înflăcăra partidul pentru acțiuni viitoare? La școala de vară a TNL a avut trei idei mari de exprimat: ne confruntăm cu provocări mari, unele neașteptate, și trebuie, uneori, să se ia decizii peste noapte. Trei idei. Nu a fost în stare să facă un discurs ca lumea despre acestea (…)

El gândește cu tot trupul, el face un efort uriaș ca să gândească. E un personaj comic și nu dezacordurile sunt problema. El transformă un lucru simplu în ceva complicat. În loc de „mă doare burta”, ar spune așa: ”În anumite momente, când avem astfel de activități, și Guvernul are atâtea de rezolvat, mă încearcă o neterocolită…”

În cazul lui, el a fost pus într-o funcție pentru care nu are nicio calitate și în acea funcție se simte speriat ca un om ce este urcat pe cal pentru întâia dată… Problema este cine l-a urcat pe cal. Nu a ieșit la nici un talk show, eu cred că leșină dacă îl întreb dacă are soție. Multe lucruri le faci, ca politician, și din instinct. El nu are talent de politician”, a spus celebrul jurnalist.

„Poți să–l scoți pe Ciucă din cazarmă, dar nicodată cazarma din Ciucă”, a adăugat Robert Turcescu.

„Ciucă a chemat proprietarii de edituri și au hotărât că trebuie să se achiziționeze cărți în limba română ca să ajungă în biblioteci, astfel se va stimula gustul de lectură. Oare cât de proști ne cred?”, a completat Ion Cristoiu.

