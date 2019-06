Revista Capital a stat de vorbă cu președintele Organizației Naționale de Turism a Grecia, Karimalis Haralambos, și cu directorul biroului de promovare de la București, Giorgios Stafylakis, pentru a afla care este rețeta de succes a elenilor, dar și care sunt noutățile pe care le recomandă românilor pentru acest an.

– Care este bugetul Greciei pentru promovarea turistică în acest an?

Karimalis Haralambos: Ceea ce pot să vă spun este că bugetul pe care îl are Organizația Elenă de Turism pentru promovare este de 15 milioane de euro pe an. Dar există și bani pe care îi dau municipalitățile și regiunile administrative ale Greciei, precum și sectorul privat.

– În câte țări are Grecia birouri de promovare turistică?

Karimalis Haralambos: Grecia are birouri în 16 state, birouri care nu răspund numai de țara în care se află, ci au subordonate 2-3 și chiar 4 țări. Teoretic acoperim toată lumea. În America Latină este deocamdată o prezență mică. O să vă spun ceva foarte frumos pentru turiștii români. Cei mai mulți turiști vin din Germania, aproximativ 3,5 milioane anual, din Marea Britanie, 3,2 milioane, din Franța, 2 milioane și din România, 1,3 milioane de turiști. România este pe locul patru și mulțumim mult cetățenilor români pentru această alegere și pentru iubirea pe care ne-o arată.

– Care sunt estimările în ceea ce privește numărul de turiști în acest an?

Karimalis Haralambos: Cred că și în acest an va exista o creștere. În 2017 am avut 30 de milioane de turiști, iar în 2018, încă nu sunt finalizate toate calculele, dar depășim 33 de milioane de turiști. Ceea ce înseamnă o creștere de 10%. Însă când a început 2018 am avut o așteptare de creștere de 7%, dar acest procent a fost depășit. Aș vrea însă să comparați faptul că avem o creștere a numărului turiștilor per total de 10%, dar în ceea ce privește românii creșterea este de 20%. Ceea ce înseamnă că ne iubesc mai mult românii.

Câți bani generează turismul grecesc

– Care este ponderea din PIB a turismului în Grecia?

Karimalis Haralambos: Turismul în Grecia are cam 20% din PIB procent. Veniturile directe din turism sunt de 17 miliarde de euro, dar se mai mobilizează în industriile conexe încă pe atât și se ajunge astfel la 35 de miliarde de euro. Lucru care înseamnă cam 20% din PIB-ul grecesc.

– Am observat că majoritatea locurilor de cazare din Grecia aparțin unor afaceri de familie. Protejarea acestor afaceri de familie este o prioritate pentru Grecia? Există vreun program de protecția a acestor mici afaceri?

Karimalis Haralambos: Este un lucru clar că ceea ce preferă turiștii din toată lumea este turismul de experiență. Ceea ce protejează afacerile de familie, afacerile mici, este faptul că chiar turiștii cer asta. Astfel, avem o foarte mare parte din turiști care preferă serviciile de nivel înalt pe care ți le oferă marile lanțuri hoteliere, dar avem un procent foarte important care preferă experiențele și contactul cu societatea, contactul cu oamenii și viața lor. Oamenii vor să știe care sunt obișnuințele grecilor, ce mănâncă și cum se distrează. Acesta este un element foarte important în Grecia și el protejează aceste afaceri de familie. De asemenea, avem un proiect cu Uniunea Europeană care a început cu 120 de milioane de euro pentru finanțarea a afacerilor mici deja existente, dar și nou înființate, afaceri care pot face investiții de 50.000 de euro la 400.000 de euro. Proiectul a început cu 120 de milioane, a ajuns la 400 de milioane iar anul acesta Guvernul a anunțat că acest proiect va ajunge la 600 de milioane. Se face un efort serios de a fi îmbunățite și extinse afacerile mici de familie pentru că acestea se află cel mai aproape de turistul care își dorește să trăiască experiența vieții din Grecia.

Ce zone caută turiștii români

– Ați vorbit mai devreme despre români. Care sunt cele mai căutate zone de către ei?

Giorgos Stafylakis Am observat că regiunea preferată de români este zona Macedoniei din Grecia de Nord, unde accesul este mult mai ușor și unde se pot găsi toate locurile superbe pe care le doresc, cum ar fi soarele și marea , gastronomia, oamenii buni și insulele din Marea Ionică. Aceste insule sunt foarte căutate de români. De asemenea în insula Evia vin în ultimii ani foarte mulți români. În general românii se extind încet încet în orice destinație turistică din Grecia. Trebuie să cunoască, și noi încercăm să facem asta, că există destinații superbe în toata Grecia, pe care trebuie să le cunoască.

Care locuri mai puțin cunoscute din Grecia le-ați recomanda românilor în acest an? Și de ce?

Giorgos Stafylakis: Foarte multe zone și insule, dar și în Grecia continentală. Grecia are peste 200 de insule locuite. De asemenea lungimea plajei acestora este una dintre cele mai mari din lume. Grecia se află în top 10 cu o lungime de plajă de aproximativ 16.500 de kilometri de plajă. Distanța maximă de la cel mai îndepărtat punct din Grecia continentală este de doar 137 de kilometri. În concluzie, poți să ajungi la mare în maxim o oră și jumătate de la cel mai îndepărtat punct de pe continent.

Karimalis Haralambos: Eu de obicei spun că Grecia este o țară mică, dar este o țară imensă în ceea ce privește turismul. Locurile din Grecia nu se termină niciodată. Nici măcar eu nu am fost peste tot. Știu că există locuri superbe, dar probabil că o să am nevoie de două vieți ca să pot să le văd pe toate.

Noul proiect: dezvoltarea turismului tematic

Aveți vreo strategie de promovare a unor noi locuri pentru români?

Giorgos Stafylakis: În strategia biroului nostru se află promovarea unor noi destinații din Grecia de Nord, care sunt alternative ca locurile obișnuite, cum este Thassos. Propunem din regiunea Kavala insula Samotrakis, care este superbă din toate punctele de vedere. Dar și Limnos, o destinație nouă, pe care turiștii români nu o cunosc, dar care este superbă și ușor accesibilă cu vase din Kavala. Aceste regiuni sunt foarte ușor accesibile pentru români cu mașinile. Este ușor să ajungi acolo. În afară de aceste destinații, pentru publicul român care este interesat să își ia avionul și să călătorească mai departe, în afară de destinațiile cunoscute cum sunt Creta, Rodos sau Kos, mai există regiunea Peloponez, care este inima Greciei din punct de vedere istoric. Este o zonă cu o gastronomie foarte bună și plaje superbe. Peloponezul este în realitate o insula superbă.

Karimalis Haralambos: Aș vrea să adaug că datele arată că avem o creștere foarte mare a călătoriilor cu avionul spre Grecia, care anul trecut au crescut cu 25% față de cel anterior. Asta înseamnă că turiștii români descoperă și locuri noi. În acest moment în Grecia avem un proiect foarte mare de dezvoltare a turismului tematic. Încercăm să aratăm întregii lumi că Grecia nu este numai o destinație foarte bună pentru soare și mare, ci este o țară organizată și poate să găzduiască turiști specializați. Spre exemplu turismul religios, turismul cultural, turismul cultural modern, agroturism sau turismul pentru cunoscătorii și iubitorii de vinuri. Mai avem de asemenea și trasee montane foarte spectaculoase. Toate acest forme de turism se află în proiectul nostru de promovare și asta înseamnă că Grecia este o destinație turistică care poate acoperi toate cele 365 de zile ale unui an.

Numărul turiștilor greci în România este în creștere

– Cum se vede turismul românesc din Grecia?

Giorgos Stafylakis: România este o țară superbă. Modelul turistic este diferit însă față de cel grecesc. Am putea să lucrăm complementar. Destinațiile pe care le are România, în sezonul de iarnă, sunt superde. Grecia are un alt model, care este mediteranean. Combină marea, care domină, cu muntele și activitățile montane. Dar sunt totuși două modele diferite. Ideal ar fi ca și grecii să vină iarna în România, dar să îi găzduim vara și toamna și vara pe turiștii români.

Karimalis Haralambos: Numărul grecilor care vin în România este în creștere, mai ales pe măsură ce ne revenim din criză și situația financiară a grecilor se îmbunătățește. Astfel descoperim destinațiile apropiate și care au de oferit foarte mult, cum este și cazul României. Oricum, ceea ce ar ajuta foarte mult este ca cele două state să comunice mai mult și există planuri pentru așa ceva. Și atunci grecii își vor da seama și de relația istorică existentă între cele două state și astfel vor veni să viziteze locurile în care au fost și grecii în istoriei.

15 – milioane de euro este bugetul de promovare a turismului din Grecia pentru anul 2019

33 – milioane de turiști a avut Grecia în anul 2018

35 – miliarde de euro generează turismul în Grecia în fiecare an

16.500 – kilometri de plajă are Grecia

