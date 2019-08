După aproape 13 ani pe micile ecrane, singura prezentatoare care se poate lăuda că la un moment dat a reușit să depășească audiența știrilor prezentate de Andreea Esca la Pro Tv, accepta jobul de consilier în cadrul ministerului Economiei. Se întâmpla în anul 2006, însă după doar doi ani a realizat că își dorește altceva. Să facă un bine, care să schimbe cu adevărat vieți. Astfel a ajuns manager de sustenabilitate la OMV Petrom.

Am întâlnit-o pe Mona Nicolici în „Țara lui Andrei”. Recunosc că auzisem despre proiectul OMV Petrom, dar în fapt, nu știam nimic despre el. O invitație de presă la care am spus un da spontan m-a făcut să ajung la Moeciu de Sus, unde 60 de elevi de liceu de la mai multe școli profesionale se pregăteau ca după doar o săptămână să plece fiecare pe la casele lor, alți oameni.

Poate credeți că este doar o poveste de PR, doar că totul este autentic și real. Aici copiii își deschid inima și învață că nu sunt nimeni în lume, ci fix acea schimbare pe care noi toți o dorim în lume. Participă la ateliere în tabăra meseriașilor, le este stimulat simțul creativ, dar mai ales dorința a de nu rămâne pe loc și de a ajunge cineva. Învață să creadă în ei și să privească viața și din alt unghi.

„Visele mereu se împlinesc, într-o formă sau alta”

„Am fost un copil norocos, cu părinții mereu aproape, dar un copil cu vise mari. Tata maistru și mama casnică, locuind împreună într-un oraș mic de provincie, nu-mi puteau îndeplini toate cele câte îmi treceau prin cap. La un moment dat mi-am dorit chiar și să fiu actriță. Dar mai mult decât orice visam să fac ceva care să conteze, un bine care să schimbe vieți. Și visele mereu se împlinesc, într-o formă sau alta. Ce credeți? Nu sunt actriță și nu am fost, dar băiatul meu este deja actor, iar fata își dorește și ea să urmeze același drum se pare. Iar eu am creat Țara lui Andrei”, le-a spus Mona Nicolici celor 60 de copii, la festivitatea de închidere a celei de-a treia serii de anul acesta.

De profesie inginer, ea are și are un masterat în Relații Publice şi Comunicare la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, dar mai presus de toate are și o diplomă de merit în școala vieții.

„Și să nu uitați ceva. Nu veți fi niciodată singuri. Pentru că vă veți avea mereu pe voi înșivă și veți reuși ceea ce vă propuneți, dacă munciți și credeți în ceea ce faceți”, a adăugat ea.

Mona Nicolici lucrează deja de 11 ani la OMV Petrom, dar acest proiect minunat este într-adevăr acel gen de succes care te împlinește nu doar profesional, ci și moral și mai ales sufletește. Să fii creatorul a ceva, oricare ar fi acel ceva, care să schimbe viețile unor copii care rar au văzut soarele în viețile lor, înseamnă că ai experimentat deja acel moment de fericire supremă. Și în opinia mea, Mona Nicolici a bifat deja asta.

“Poate vă întrebați de ce Țara lui Andrei? De unde mi-a venit ideea? Pentru că nu-mi plăcea țara în care trăiam. Și am vrut să construiesc o țară în care să-mi placă. Și așa a luat naștere Țara lui Andrei? De ce Andrei? Pentru că Sfântul Andrei este apostolul lui Iisus, despre care se spune că a binecuvântat plaiurile noastre”, a explicat Mona Nicolici, vizibil emoționată.

Ce este de fapt „Tabăra Meseriașilor” din Țara lui Andrei

„Tabăra Meseriașilor” din Țara lui Andrei este deja la cea de-a cincea ediție și în acest an găzduiește la Moeciu de Sus, 240 de elevi și 40 de profesori din 26 de școli profesionale din județele Dâmbovița și Argeș. Este o inițiativă extraordinară, pe de o parte pentru că ajută acești copii să vadă și o altă perspectivă a vieții, dar și un exemplu demn de urmat, în contextul în care România a rămas fără meseriași. Avem atât de mulți trântori cu diplome încât nu mai are cine să reparte o mașină, să schimbe o instalație sau să monteze corect o priză.

Pentru a câștiga un loc în tabără, elevii au trebuit să trimită o scrisoare de motivație, prin care să spună povestea lor, iar profesorii au trebuit să înscrie un proiect pentru îmbunătățirea educației profesionale și tehnologice.

La finalul taberei, care se desfășoară în patru etape, câte o săptămână pentru 60 de copii, elevii pot câștiga una dintre cele 40 de burse de studiu în valoare de 500 lei/ luna pentru anul școlar 2019-2020. Iar profesorii, după ce își prezintă proiectul în fața unei comisii de evaluare, pot primi finanțare de până la 10.000 euro pentru implementarea lui.

