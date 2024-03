Produs sută la sută al alb-violeților de la FC Argeș, Adrian Mutu a avut o carieră impresionantă ca jucător. Inima lui a rămas violetă. Nu că ar ține neapărat cu Argeșul, pe care, oricum, îl are în inimă. Ci pentru că sufletul i-a rămas la Florența, acolo unde și acum fanii suspină când își amintesc de el. „Briliantul” are cifre senzaționale în tricoul Fiorentinei, unde forma un cuplu de atac letal cu actualul antrenor de la Genoa, Alberto Gilardino.

Prietenia dintre cei doi s-a legat însă mult mai devreme, ei fiind în tandem în alte două rânduri, în tricourile grupărilor Verona și Parma, până să ajungă la echipa din Toscana. Pentru „Gila”, așa cum îl alintă românul, să antreneze în Serie A, „targetul” pe care și l-a stabilit Mutu când a devenit tehnician, a fost mult mai simplu, italian fiind.

Încă de când a devenit tehnician, Adrian Mutu a spus că i-a plăcut foarte mult cum lucra tehnicianul Cesare Prandelli, la Fiorentina, unde și el și Gilardino îi erau elevi. De altfel, „Briliantul” spune că și „Gila” ar copia stilul fostului lor antrenor.

„Vorbim destul de des. Știe că visul meu este să ajung și eu, într-o bună zi, în Serie A. Povestim mult despre fotbal. Mi se pare mie că are un stil apropiat de Prandelli, pe care l-am avut antrenor la Florența. Și parul și l-a aranjat ca el (râde)” continuă actualul tehnician al CFR-ului.

Adi Mutu a trecut, de-a lungul timpului, prin mâinile multor tehnicieni de top și e destul să-i amintim aici pe Claudio Ranieri, Jose Mourinho și Cesare Prandelli. De la toți spune că a învățat ceva. Ultimul, însă, i-a rămas la suflet.

„Prandelli mi-a fost ca un părinte. M-a înțeles din toate punctele de vedere. Poate că și din acest motiv am dat randamentul pe care l-am dat, cred că am fost la maximul carierei mele. Chiar dacă am jucat și la cluburi cu nume mai mari ca Inter și Juve. Pentru mine, Fiorentina rămâne în sufletul meu. Mi-aș dori mult să o antrenez. Sunt iubit de fani, orașul e superb. Este visul meu” – a spus Mutu în interviul pentru Capital.