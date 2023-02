Ucraina profită de război pentru a adânci Canalul Bâstroe?

În cadrul podcastului „România lui Cristache”, publicat miercuri, 22 februarie 2023, pe canalul de Youtube „HAI România!” (noua denumire a EVZ Capital), Ionuț Cristache, Mirel Curea și Liviu Mihaiu au vorbit despre problema legată de Canalul Bâstroe, pe care Ucraina vrea să îl adâncească pentru navigarea cu un pescaj de 7 metri, acțiune interzisă de acordurile internaţionale pentru că ar putea avea un impact negativ asupra Deltei Dunării.

„Ies niște rapoarte care vorbesc că acolo se sapă, adică ce nu s-a putut până acum, e momentul oportun, să facem acum, la umbra războiului. Șmecherii folosesc orice ca pretext pentru orice. La cutremure, vagabonții, infractorii, se duc la furat și iau dinți de aur, ceasuri de la morți. Șmecherii profită de absolut orice situație.

În afară de observațiile generale, despre problema Bâstroe, eu nu vreau să am, deocamdată, vreo părere. Vreau să aud și eu un profesor universitar care să îmi explice, inginerește, cauză-efect, nu ONG-istic ce se poate întâmpla acolo, în cazul în care Bâstroe va funcționa cu opt metri adâncime. Eu nu aștept ca (Nicolae) Ciucă să mă lămurească. Când s-a pus problema fracturării hidraulice, nu m-am luat nici după oengiști, și nici după antioengiști am pus mâna și l–am sunat pe profesorul universitar Emil Constatinescu”, a declarat, miercuri, Mirel Curea.

Ucraina vrea să aibă propriul canal

În cadrul acelui podcast, Liviu Mihaiu, fost guvernator al Deltei Dunării, a dezvăluit că „un vis mai vechi de-al ucrainenilor” este să aibă propriul canal, atragând atenția asupra știrilor despre Canalul Bâstroe. Potrivit spuselor sale, există pericolul ca, în curând, România să fie acuzată ca a distrus Delta Dunării.

„Eu am făcut prima data un protest în fața Ambasadei Ucrainei, în 2004 – ”Salvați Dunărea și Salvați Delta”. Dacă citești toate materialele, vei realiza că este un vis mai vechi de-al ucrainenilor care vor să treacă nici comercial și nici militar pe la Sulina. Ei vor propriul canal. Dar este evident că dacă un sfert din mâna mea e pe teritorilul tău, trebuie să îmi ceri și mie voie să lucrezi la un asemenea canal.

Apropo de isteria publică, creată special de propagandiști, acei oameni care o ard proUcraina până la un fanatism grețos. Pe rând, lucrările la Bâstroe au fost fake news, apoi că sunt de întreținere, o să reiasă că, până la urmă, noi am distrus Delta Dunării…

Problemea mea este că intoxică cu această atitudine superioară opinia publică cu ”nu există cazul Bâstroe” și inhibă reacția instituțională. Un fel de ”ciocul mic cu Ucraina”. Este aceași narativ ca al javrelor care cântau Gestapoul Coldea-Kovesi, niște cretinei care nu au curiozitatea să afle, de la niște meseriași, ce e acolo cu adevărat.

Narativul propagandei apartine strategilor intelligence-ului țării noastre care au această teză: orice tip de a-ți apăra teritoriul este naționalist și favorizează partidul extremist AUR. Cu asta se lucrează… Deci, dacă lucrezi pe opt kilometri de canal Bâstroe, tot ce înseamnă natura se indepărtează. Și noi am stricat aici pe vremea lui Ceaușescu, s-a lucrat împotriva Deltei”, a spus el.

„O întrebare bună de la B1TV: ”Dacă joacă România cu Ucraina, avem voie să ținem cu România?” Nu pentru că devii naționalist, apoi suveranist și, în final, trădător. Problema este statul român.

Statul român e disfuncțional, nu mai are comunicare publică, nu mai are consultări cu cine trebuie, dar are noroc ca îl are pe Geoană, care de la nivelul forului euroatlantic i-a atras atenția ministrului de externe ucrainea Dmitri Kuleba despre minoritatea română și despre ce se petrece la Bâstroe. Contractul statului cu societatea civilă și cetățenii a fost rupt demult. Dovadă și legile care restrâng drepturi”, a adăugat Liviu Mihaiu.

Există pericolul ca și Chilia să fie săpat

Liviu Mihaiu a avertizat că, în prezent, cel mai mare pericol este să fie săpat Chilia căci dacă va fi săpat pe suprafețe de zeci de kilometri pentru a deveni un canal navigabil pentru nave de mare tonaj, comerciale sau militare, atunci va avea loc un dezastru.

„Debalansarea hidrologică este în cauză. Nu moare nici sturionul, nici pelicanul că se lucrează Bâstroe, dar se distruge ecosistemul pe câțiva kilometri în jurul canalului Bâstroe Statul sub Iohannis este foarte praf. Zero. Norocul nostru este că avem un român la ce mai înalt nivel în NATO, dar Kuleba știe să respecte cuvântul lui Mircea Geoană.

Speranța este Geoană. Eu cred că, dacăacă Ucraina își dorește un parcurs european, va trebui să țină cont și de România și de Comisia Europeană, chiar dacă van der Lynen, 1000 la sută, este omul SUA. Și avem și o relație bună cu America. Altfel, se ștergeau la fund cu rugamințile noastre”, a încheiat Liviu Mihaiu.