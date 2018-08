EXCLUSIV! Celebrul Marinel Burduja rupe tăcerea în scandalul momentului! Spune adevărul despre rolul serviciilor secrete în cariera celui mai controversat personaj de la protestul diasporei

Tatăl său este celebrul bancher, Marinel Burduja, despre care s-au scris multe lucruri şi toate s-au revărsat negativ asupra fiului Sebastian. În trecut, acesta a fondat Banca Română de Comerţ Exterior (BRCE), a fost vicepreşedinte al Băncii Române de Comerţ Exterior (BANCOREX)., vicepreşedinte Senior al băncii austriece Credit Anstalt AM România, vicepreşedinte al băncii olandeze ABN AMRO România, iar din 2001 până în 2012, vicepreşedinte şi apoi prim-vicepreşedinte al Raiffeisen Bank România. În aprilie 2013 este numit în Consiliul de Administraţie al Leumi Bank România, iar în octombrie 2013, este anunţat la conducerea Băncii Române de Credite şi Investiţii (BRCI) ca Preşedinte Executiv.

Până acum, ani buni, Marinel Burduja a preferat să păstreze tăcerea şi să lase informaţiile despre el să fie interpretate de oricine după bunul plac. Astăzi a decis să răspundă, în exclusivitate, întrebărilor Capital.

Capital: Sunteţi unul dintre cei mai cunoscuţi bancheri din România, CV-ul dumneavoastră este foarte bogat în reuşite profesionale în acest domeniu, dar pe internet circulă mult ideea că de fapt sunteţi doar “un securist care a tocat banii ţării”. Vă rog să ne lămuriţi cum stau lucrurile şi de unde această ştampilă?

Marinel Burduja: Este în primul rând un şoc pentru orice om normal să fie pus în faţa unor neadevăruri complet aberante şi ridicole. Recunosc că, pentru o bună perioadă de timp, nu am dat atenţie unor astfel de comentarii, mai ales prin prisma „reputaţiei” surselor respective: fie escroci notorii cărora le-am încurcat practicile, fie indivizi/grupări fără chip şi fără urmă, cu acces la diverse canale media fără niciun fel de credibilitate.

Este ceva atât de mizerabil şi de josnic că nu merită atenţie, mi-am spus. Am crezut că niciun om normal nu poate de crezare unor asemenea inepţii, în raport cu adevărul şi faptele de pe întreg parcursul unei cariere profesionale ireproşabile. Împreună cu colegii mei, unii dintre cei mai respectaţi specialişti din sectorul financiar-bancar românesc, am avut realizări profesionale de care sunt mândru, cele mai multe obţinute pentru bănci internaţionale de prim rang. Toate acestea sunt fapte verificabile.

Am greşit. Acum ştiu că trebuie să mă adresez justiţiei de fiecare dată pentru a-mi apăra reputaţia, într-o lume care distinge tot mai greu între manipulările de tip fake news şi adevăr.

Capital : Aţi lucrat vreodată pentru SIE sau SRI? Aţi fost sau sunteţi ofiţer al vreunui serviciu de informaţii?

Marinel Burduja : Niciodată. Sunt dispus să declar oricând sub jurământ că nu am lucrat niciodată pentru niciun serviciu secret, român sau străin. Singurul grad pe care l-am obţinut este cel de sub-locotenent al Armatei Române, în urma stagiului militar obligatoriu efectuat după facultate.

Capital : Aţi fost colaborator al Securităţii?

Matinel Burduja: Niciodată.

Capital : De ce nu aţi lămurit niciodată aceste aspecte?

Marinel Burduja : Repet: absurditatea şi ticăloşia acestor acuze, propagate de surse complet lipsite de orice fel de credibilitate, m-au făcut să le ignor. Mai mult, legislaţia în vigoare şi tehnicile de intoxicare erau de aşa natură încât de cele mai multe ori nu aveam cu cine să mă judec. Mi-am spus totodată că locul unui om de bancă nu este în presă, ci în faţa clienţilor şi a cifrelor. De aceea am ales să nu răspund. Dar lucrurile se vor schimba de-acum înainte pentru că asemenea mizerii nu îşi au locul într-o societate normală.

Cine a avut interesul să distrugă BANCOREX

Capital : Afacerea BANCOREX este una cu care sunteţi din nou asociat în mod negativ. Aţi plecat chiar înainte e prăbuşirea ei. De ce? Aţi ştiut ce urmează? Aţi contribuit cumva la dezastrul băncii?

Marinel Burduja : Distrugerea Băncii Române de Comerţ Exterior (BRCE, ulterior Bancorex) este o crimă economică. Nu ştiu dacă România va mai avea vreodată o instituţie bancară comparabilă, deşi o ţară nu poate creşte în mod real fără o bancă solidă care să-i susţină programele de dezvoltare. Poate ar fi de interes să lămurim unde a dispărut arhiva BRCE şi cine se face vinovat de asta.

Eu unul am lucrat, am învăţat şi am făcut doar ceea ce era legal la BRCE. Probabil că la un moment dat i-am deranjat pe cei care aveau alte planuri cu banca şi am fost înlăturat. Nu am fost niciodată implicat în nicio afacere dubioasă, nu am făcut obiectul niciunei anchete, nu am fost niciodată asociat vreunui grup de interese. În bancă poţi face carieră dacă „stai în banca ta”, sau puşcărie. Și e normal să fie aşa. Cine nu ştie şi nu respectă asta îşi asumă riscul şi sunt destule exemple în acest sens, din păcate.

Capital : Aţi fost şi membru FSN la un moment dat. Primar în Piatra Neamţ, apoi parlamentar. De ce nu aţi continuat cu politica?

Marinel Burduja : Nu am fost niciodată membru FSN şi solicit public tuturor celor care pretind altceva să prezinte dovezi. Am fost ales primar în prima săptămână a lunii ianuarie 1990. Am fost preşedinte şi membru fondator al Asociaţiei Municipiilor din România. După şase luni, am fost ales ca deputat independent, pe listele FSN. Pe atunci legea permitea acest lucru şi nu am fost singurul. Câteva exemple: Eugen Dijmărescu, Darie Novăceanu, Cazemir Ionescu ş.a. Mi-am dat demisia din Parlament în 1991 -- primul sau printre primii, dacă ţin bine minte -- pentru că nu mă consideram pregătit pentru o carieră politică, având în vedere contextul României de atunci. Nu m-am regăsit în acea lume şi nici nu doresc să mă regăsesc vreodată.

Capital : V-a ajutat politica să accedeţi în carieră? Dar serviciile de informaţii?

Marinel Burduja : Aşa cum poate confirma orice specialist din branşă, nu poţi să faci carieră în bankingul internaţional decât pe muncă şi pe merit. Acolo nu contează niciun fel de „sprijin”. Vă repet: nu am avut niciodată sprijin din partea unui partid sau a unui serviciu de informaţii pentru nimic din tot ceea ce am realizat în cariera mea.

Capital : Unde aţi lucrat dumneavoastră cu adevărat în ultimii 30 de ani?

Marinel Burduja: CV-ul meu este public şi mi-l asum pe deplin. Am lucrat doar în locurile menţionate acolo.

Vor să îl alunge din România pentru că se tem de el

Capital : Fiul dumneavoastră Sebastian pare că vă calcă pe urme şi i se arată în faţă o carieră impresionantă. A fondat şi un partid. Doar că i se ataşează ştampila dumneavoastră, cea de “securist” şi din acest motiv întâmpină diverse blocaje. Cine are interes să nu-l lase să evolueze şi de ce?

Marinel Burduja : Fiul meu are propriul lui drum. A fost de mic copil un idealist ambitios, îndrăgostit de România şi de tricolor. A avut un parcurs academic şi profesional strălucit în SUA, în locuri unde a contat doar munca şi inteligenţa lui -- de la Stanford la Harvard şi până la anii de expert al Băncii Mondiale. A avut performanţe de necontestat. Puţină lume ştie că a obţinut trei burse de studiu la Harvard, puţină lume ştie ce înseamnă admiterea la astfel de universităţi şi absolvirea printre primii. Într-o ţară normală, rezultatele lui ar trebui să vorbească mai tare decât orice manipulare.

Mi-a spus într-o zi că vrea să revină acasă pentru că este de datoria lui să dea ceva înapoi ţării în care s-a născut. Nu l-am încurajat, din contră. I-am spus să cântărească bine dacă ţara merită un asfel de sacrificiu.

Într-adevăr, mulţi îl invidiază sau se tem de el, pe faţă sau în tăcere. Nu au cu ce să îl aibă la mână, pentru că nu s-a asociat niciodată cu nimeni şi nu a făcut nimic care nu este curat. Asta deranjează! Cu ce să-l ataci? A făcut şi face în viaţă doar „ceea ce trebuie”, cum i-a spus bunicul lui, Pr. Ioan Pricop. Aşa este el construit. Nu pot să explic cine şi de ce îl atacă atât de nedrept şi cu atâta ură. Sunt convins că mulţi vor să-l alunge departe de România, pentru că pur şi simplu se tem groaznic de el. Se petrec în România lucruri care depăşesc orice limită. De altfel, orice poate observa că blocajul se aplică tututor tinerilor competenţi, curaţi şi dornici să schimbe în bine vieţile românilor.

Capital : Are Sebastian vreo legătură cu serviciile de informaţii? Reprezintă el vreun grup de interese, pe care i l-aţi impus dumneavoastră? I-aţi ales dumneavoastră drumul lui în viaţă?

Marinel Burduja : Sebastian are doar sprijinul oamenilor care-l cunosc şi care-l apreciază. Poate tocmai de aceea este atacat într-un mod atât de josnic, pentru că nu face parte din niciun serviciu şi niciun grup de interese. Este un om curajos, aproape obsedat de dreptate, de o moralitate impecabilă şi cu valori moştenite de la neamul nostru de preoţi şi dascăli. De aici şi forţa lui de a merge înainte, indiferent de piedici. Pentru că el înţelege că lupta lui nu este despre el. Este despre România. El poate oricând ocupa cele mai înalte poziţii în mediul privat, public sau neguvernamental, oriunde în lumea civilizată. Drumul lui, dacă are unul, l-a ales Dumnezeu. E singurul pe care-L acceptă deasupra lui.

Capital : Și el are un CV impresionant, a absolvit cele mai prestigioase universităţi din SUA… aş îndrăzni să spun că are chiar un profil prezidenţial, dar adversarii îl vor toca mereu din cauza profilului care vi s-a creionat dvs. în loc să se concentreze pe cine este el cu adevărat. Cum veţi rezolva această problemă? Ce le transmiteţi celor care fac acest lucru şi celor care nu-l cunosc pe Sebastian?

Marinel Burduja : Oricine poate vedea că minciunile şi atacurile la adresa mea au început exact atunci când fiul meu a început să fie activ în România şi s-a întors acasă. Să fie doar o coincidenţă? Orice om care judecă singur înţelege manevra de dezinformare: neavând ce să spună despre Sebastian Burduja, inventează lucruri despre mine. Este acelaşi „argument” al unor pretinse „origini nesănătoase”, aceeaşi tactică bolşevică, aceeaşi ciorbă reîncălzită. Nu cred că românii sunt atât de uşor de păcălit. Mai mult, familia noastră a mai fost victima acestor tactici şi pe timpul comunismului, atunci când ni s-au luat pământurile şi când eram persecutaţi din cauza părinţilor şi bunicilor preoţi. Unchiul meu, Pr. Ioan Băncilă, a făcut ani grei de puşcărie politică, pentru că avea literatură germană (Goethe, Heine etc.) în biblioteca lui din Dochia, jud. Neamţ. Am rezistat prin toate acestea şi vom rezista şi de-acum înainte.

În ceea ce-l priveşte pe fiul meu, vă mărturisesc o poveste de suflet. Când Sebastian avea 5 ani, a venit la Primărie la o ceremonie şi l-a impresionat eşarfa tricoloră pe care o purtam ca primar. Mi-a spus, copil fiind, că într-o zi ar vrea să o poarte şi el. Am crezut că glumeşte... Îmi doresc din tot sufletul ca ţara mea să aibă o şansă şi asta nu poate veni decât din iubire de neam, bună-credinţă, profesionalism, unitate şi curăţenie morală. Știu că fiul meu are aceste calităţi, aşa cum le au cei mai mulţi dintre români, chiar dacă sunt acum tăcuţi, uitaţi sau plecaţi printre străini. Datorită lor România mai are o şansă.