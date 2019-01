Exatlon sezonul 3. Când începe și cine sunt primii concurenți

Cel de-al treilea sezon “Exatlon” începe pe 12 ianuarie! Printre Faimoşi, atleta olimpică Andreea Arsine şi energicul Mario Fresh, cântareţ de succes şi pasionat de fitness.

“Exatlon”, cel mai asteptat si intens reality al momentului isi arunca din nou in lupta Faimosii si Razboinicii, odata cu inceperea celui de-al treilea sezon al show-ului! Din 12 ianuarie, de la ora 20:00, patru zile pe saptamana, de sambata pana marti, telespectatorii vor trai la maximum emotiile competitiei alaturi de noii concurenti, fie ca acestia vor fi in echipa albastra sau in cea rosie.

Sportivi care au adus numeroase medalii Romaniei sau pur si simplu pasionati de sport, in toate formele lui, vor face spectacol pe traseele din Republica Dominicana si se vor lasa descoperiti de milioanele de fani ai show-ului, atat in competitia cu rivalii din echipa adversa, dar si in momentul in care nu mai exista Faimosi si Razboinici, ci doar o singura echipa, luptand sub drapelul Romaniei. Spiritul de competitie va ajunge la un alt nivel, meciurile internationale, de aceasta data cu echipa Exatlon Ungaria, dar nu numai, anuntandu-se cu adevarat epice.

Calatoria impresionanta a depasirii limitelor va aduce in fata telespectatorilor, ca si pana acum, caractere puternice, slabiciuni firesti, ambitii uriase, dovezi impresionante de prietenie si fairplay, sacrificii majore. La capatul acestor incercari se va alege un singur mare castigator, cel care va primi marele trofeu Exatlon, dar si premiul de 100.000 de Euro.

Andreea Arsine (30 ani) si Mario Fresh (19 ani) se numara printre cei 20 de concurenti care vor ajunge in indepartata Republica Dominicana. Vor face parte din echipa Faimosilor, ea este una dintre cele mai de succes atlete din Romania, practica atletismul de la varsta de 8 ani si are in spate 11 ani de performante. Nascuta in Botosani, Andreea Arsine a castigat de-a lungul timpului numeroase titluri – campioana nationala , internationala si balcanica la atletism, a participat si la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 (la proba 20 km mars).

„ chiar este pentru mine o provocare. E un pachet intreg, fizic si psihic. Sunt obisnuita sa castig, nu am acceptat de-a lungul vietii mele locul II sau III, cumva cred ca am fost predestinatata sa castig, dar stiu sa si pierd, am invatat si asta”, spune Andreea Arsine despre participarea ei la „Exatlon”, dar si despre atitudinea ei in fata unei competitii.

Mario Fresh este un foarte tanar cantaret, extrem de talentat in domeniul muzical, si, in acelasi timp, pasionat de sport, fitness in special. Simte ca are energia necesara sa raspunda unei provocari uriase cum e „Exatlon” si, de ce nu, sa castige atat de ravnitul trofeu si premiul de 100.000 de Euro. Mario Fresh a intrat si mai intens in atentia publica prin frumoasa poveste de iubire pe care o traieste de doi ani si jumatate cu Alexia Eram, fiica Andreei Esca.

„Sunt un tip competitiv si imi doresc sa descopar care imi sunt limitele. In muzica nu am pierdut de multe ori, de aceea va fi pentru mine o adevarata provocare. Imi doresc sa rezist in competitie cat mai mult. Nu sunt un sportiv de performanta, dar vreau sa ma autodepasesc”, a declarat Mario Fresh.

Nu pierdeti, din 12 ianuarie, de la ora 20:00, de sambata pana marti, competitia suta la suta reala, care pune in lumina valori precum fairplay-ul, camaraderia, spiritul de echipa. Al treilea sezon „Exatlon”, un nou capitol cu oameni ca noi, care devin adevarati eroi pe nisipurile fierbinti din Republica Dominicana, urmeaza sa se scrie, din 12 ianuarie, numai la Kanal D!

In curand, vom dezvalui si celelalte nume care se vor adauga celor doua echipe ce se vor infrunta in Republica Dominicana.