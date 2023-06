„Şeful grupării paramilitare ruse Wagner Evgheni Prigojin salută pe toată lumea”, a anunțat, duminică, serviciul de presă al Concord, compania deținută de Evgheni Prigojin, într-un e-mail adresat postului de televiziune CNN.

„N-au mai existat mesaje ale lui Evgheni Viktorovici Prigojin de ieri (sâmbătă seara). Puteţi preciza unde se află acum şi dacă a acceptat, într-adevăr condiţiile propuse de către preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko?”, scrie în email-ul postului TV.

„Toate întrebările dumneavoastră i-au fost transmise lui Evgheni Viktorovici (Prigojin). El salută pe toată lumea şi va răspunde întrebărilor atunci când va avea o comunicare adecvată”, a fost răspunsul dat de serviciul de presă al Concord.

Potrivit sursei citate anterior, Evgheni Prigojin a fost văzut ultima oară sâmbătă, 24 iunie 2023, părăsind oraşul rusesc Rostov-pe-Don, după ce Kremlinul a anunţat că președintele din Belarus, Alexandr Lukaşenko, a obţinut un acord prin care el a acceptat să plece în Belarus şi să oprească revolta din Rusia, însă el nu a confirmat această informație, iar oficialii belaruși nu spus că nu știu dacă el se află sau nu în Belarus.

Dispariția sa are loc la doar o zi distanță după ce Vladimir Putin a însărcinat forțele de securitate ale Rusiei să îl ucidă. Președintele Rusiei se așteaptă să oprească insurgența armată a Grupului Wagner prin „lichidarea țintită” a lui Evgheni Prigojin.

„Putin nu are nevoie de o mare explozie, așa că sarcina numărul unu este să-l elimine pe Prigojin și să smulgă coloana vertebrală a PMC Wagner. Luptătorilor PMC li se poate oferi amnistie, dacă încetează insurgența”, a explicat o sursă apropiată de Statul Major General din Rusia, potrivit Meduza.

„Alegerea fenomenală a lui Prigojin… Aproape că l-a anulat pe Putin, a preluat controlul autorităților centrale, a ajuns la Moscova și deodată… se retrage. Pentru că un intermediar foarte precis, cu o reputație dubioasă (Lukashenko), a promis garanții de securitate din partea celui (Putin) care a ordonat să vă distrugă dimineața.

Și pentru frica pe care elita lui Putin a trăit-o în ultimele 24 de ore, acest ordin va fi cu siguranță executat. Deși nu fără beneficii: Prigojin l-a umilit pe Putin/statul și a arătat că nu mai există un monopol asupra violenței…”, a scris, sâmbătă, Mihailo Podoliak pe contul său de Twitter, după un acord între Kremlin şi Grupul Wagner, la finalul unei zile de insurecţie armată care a zguduit puterea politică din Rusia.

