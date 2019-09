Adrian Perjovschi si echipa sa au anuntat trendurile in materie de beauty pentru anul 2020 in fata a peste 300 de persoane din industrie, celebritati si oameni de media. 21 de modele au defilat la Futureland, cel mai mare eveniment de hairstyling din Romania si peste 30 de hairstylisti din echipa Jovsky Studio, make-up artistii Andra Manea, Dana Petrina Madda Petcu, Iulia Ficu, stilista Luci Faur au lucrat mai bine de 12 ore non-stop pentru ca prezentarea trendurilor sa iasa precum pe marile podiumuri ale lumii.

Evenimentul „Futureland”, prezentat de Adelina Pestritu, a debutat cu un spectacol de pictura live marca Andrei Pavel, unul dintre artistii care au impresionat pe scena de la „Romanii au talent” si totul in fata celebritatilor prezente la eveniment precum Adela Popescu, Lora, Anda Adam, Geanina Ilies, Andra Gogan, Xonia, Miki, Raluca Tanase, Jazzy Jo, Ana si Monica Odagiu.

„Pentru noi si industria de beauty si hair-styling din Romania a fost ca un Revelion seara aceasta, am intrat in noul an in materie de trenduri si trebuie sa ne aliniem cu totii la ce se poarta. La prezentarea Futureland am avut modele care au purtat toate culorile sezonului urmator: rosu, aramiu, blond, bronz ciocolatiu, galben, ginger si neaparat albastru, culoarea anului, am avut propuneri si pentru baieti, dar si pentru persoanele care au nevoie de coafuri de avangarda, statement pentru evenimente speciale. Am propus mai multe variante de tunsori pentru toate lungimile de par, am integrat evergreen-ul pixie, dar si bobul cu breton deasupra sprancenelor, am prezentat coafuri gen anii 80, cu volum exagerat, par creponat, diverse tipuri de impletituri si braise-uri, cu carare pe mijloc sau intr-o parte. Am avut 5 coafuri de evenimente speciale, pe care le-am construit foarte sculptural precum niste opere de arta”, a declarat Adrian Perjovschi, unul dintre hair-stylistii reper in Romania.

Aflat in anul in care isi serbeaza majoratul profesional in domeniul frumusetii, Adrian Perjovschi a anuntat coplesit de emotii si de entuziasmul celor prezenti ca va deschide cel de-al patrulea salon marca Jovsky Studio, in Bucuresti, in zona Dorobanti-Floreasca:

„Nu exista bucurie mai mare pentru mine decat sa imi pot face meseria la standardele internationale si sa simt ca pot contribui si eu la dezvoltarea ideii de frumusete si ingrijire in Romania. Lucrurile s-au schimbat in bine in ultimii ani, in felul in care arata si se simt romanii in pielea lor. Este un vis implinit pentru mine sa pot mari echipa si casa Jovsky Studio si abia astept sa cunosc alti oameni, care sa ne dea teme noi, dintre cele mai diferite”, a marturisit Adrian Perjovschi, specialist in transformari radicale de look.

„Suntem încântați să fim alături pentru al doilea an de echipa Jovsky Studio, în cadrul evenimentului de lansare al trendurilor în materie de tunsori și culoare. La fel ca brand-ul nostru, Jovsky Studio este definit de creativitate și viziune modernă, motiv pentru care vom continua să pregătim multe alte lucruri inedite împreună cu Adrian Perjovschi și echipa sa”, a completat echipa brand-ului Head & Shoulders România, partener principal al evenimentului Futureland.

Eveniment realizat cu sprijinul Head & Shoulders – partener principal, Gillette Venus, Aristocrat, Studio Cabal. Fotografiile de la eveniment poarta semnatura Stefan Banu si Sorina Andreica.

