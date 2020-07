Imaginea premierului Boris Johnson cu chipul acoperit de o mască a anticipat această decizie, iar toți cei care încalcă legea, vor plăti o amendă de 100 de lire sterline, transmite Euronews.

Ministrul sănătății din Marea Britanie, Matt Hancock, spune că această decizie va da încredere oamenilor și îi va proteja pe cei care lucrează în magazine: „Din păcate, asistenții de vânzări, casierii și agenții de pază au suferit în mod disproporționat în această criză”, a spus secretarul de stat britanic. „Rata mortalității la aceste categorii de lucrători este cu 75% mai mare în rândul bărbaților și cu 60% mai mare în rândul femeilor decât media generală”.

We’re making substantial progress with #coronavirus & we’ve been able to restore freedoms & carefully and methodically restore the fabric of this country.

But we cannot let progress today lead to complacency tomorrow & so we must remain vigilant to keep this virus under control pic.twitter.com/jBNcxVYwjB

— Matt Hancock (@MattHancock) July 14, 2020