În meciurile din grupa A de la Euro 2024, echipa națională a Elveției a terminat la egalitate 1-1 cu Germania, în timp ce Ungaria a învins Scoția cu 1-0.

Ambele meciuri au avut loc duminică seara, Elveția și Germania avansând în optimile de finală.

La Frankfurt, Germania a întâlnit Elveția într-un meci care s-a încheiat cu scorul de 1-1. Germania, deja calificată, nu a forțat jocul, deși a avut un gol anulat în minutul 17 pentru ofsaid la Musiala.

Elveția a deschis scorul în minutul 28 prin Dan Ndoye, după o pasă de la Freuler. În partea a doua, Germania a egalat în prelungiri, în minutul 90+2, printr-o lovitură de cap a lui Niclas Fullkrug. Meciul s-a încheiat astfel, cu Germania câștigând grupa cu 7 puncte, urmată de Elveția cu 5 puncte.

La Stuttgart, Ungaria a învins Scoția cu 1-0, grație unui gol marcat în al zecelea minut al prelungirilor de Kevin Csoboth. Meciul a fost marcat de câteva momente tensionate, inclusiv o bară a lui Willi Orban și o cerere neconfirmată de penalti pentru Ungaria în minutul 70.

În minutul 90+2, Kevin Csoboth a trimis în bară la un contraatac, dar și-a răscumpărat greșeala marcând golul victoriei. În urma acestui rezultat, Ungaria speră să se califice în optimile de finală de la Euro 2024.

We Pray For Barnabas Varga. 🙏🏻🇭🇺 pic.twitter.com/3MUqBpaKTW

Un incident notabil din meciul Ungaria-Scoția de la Euro 2024 a fost accidentarea gravă a atacantului maghiar Barnabas Varga, care a fost scos pe targă după o coliziune cu portarul scoțian Angus Gunn.

Varga a suferit o fractură la planșeul orbital stâng și va fi operat, fiind exclus să mai poată juca la acest Campionat European.

Selecţionerul Ungariei, Marco Rossi, a vorbit despre situaţia jucătorului său.

Acum el este în afara pericolului. Are o fractură aici (n..r – planşeul orbital stâng). Va fi operat şi nu va mai putea juca cu noi la Euro”, a spus selecţionerul Ungariei, Marco Rossi.

Şi Roland Sallai, ales omul meciului, a vorbit despre coechipierul său. Colegii săi au luptat pentru el, dedicându-i victoria.

„A fost un moment teribil într-un meci ca acesta. El este bine acum. Trebuie să facă o operaţie minoră, dar starea lui este stabilă. Îi ţinem pumnii şi sperăm să revină în curând.

După acest incident, am luptat pentru el, am vrut să câştigăm pentru el şi am reuşit. Îi dedicăm această victorie”, a spus acesta.