Estimarea oficială privind evoluţia economiei în 2020 rămâne de minus 1,9% până apar datele Comisiei Naţionale de Prognoză, a declarat marţi, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, menţionând că până acum au fost eliminate scenariile negative, precum o scădere economică de 8%, transmite Agerpres.

„Nu mai merge nimeni pe minus 8% după ce ce am avut primul trimestru creştere economică de 2,7%. Este imposibil să mai ajungem la -8%. Nu mai este nicio estimare care merge pe -8%. Comisia Europeană, iarăşi un lucru important, a păstrat pentru România acea estimare pesimistă din punctul meu de vedere, dar modele macroeconomice lucrează cu inputuri diferite, dar în acelaşi timp, a înrăutăţit estimările pentru aproape toate ţările din UE. Vecinii noştri unguri au o scădere de minus 7% de exemplu şi a fost înrăutăţită. Nu mai vorbim de ţările dezvoltate din Uniunea Europeană. Estimarea noastre oficială rămâne de minus 1,9% până apare Comisia Naţională de Prognoză. Tot ceea ce am făcut a fost să eliminăm acele scenarii negative”, a afirmat Florin Cîţu, la videoconferinţa ZF- Bankers Summit ’20.

Investiţiile au fost de 16,1 miliarde de lei în primele 6 luni

Ministrul Finanțelor a declarat că suma este cea mai mare din ultimii 10 ani ce a fost investită în economie și menționează că acest lucru a fost făcut în plină criză globală.

„Pentru primele şase luni – şi secretul se vede acum în cifre: în primele şase luni am cheltuit, am investit, am făcut plăţi care s-au dus în investiţii de 16,1 miliarde de lei. Este cea mai mare sumă investită în economie, în ultimii zece ani de zile – şi am făcut acest efort în plină criză economică globală. Şi de ce am făcut acest efort? Pentru că am învăţat lecţia crizei din 2008-2009. În plină criză, aici trebuie să vii şi să susţii economia cu investiţii. Trebuie să investeşti, pe de o parte, şi acesta este rolul politicii fiscale: trebuie să ai cheltuieli productive în buget care să crească pentru că de acolo vei avea acel efect de valoare adăugată care va duce la creştere economică pe viitor. Cred că formarea brută de capital, acolo investiţiile vor avea o contribuţie importantă şi aţi văzut că în primul trimestru a doua revizuire a datelor pe care a dat-o INS-ul arată o creştere a importantei investiţiilor la creşterea economică de la 0,9% la 2% din PIB. Este clar că de acolo vine acest impuls şi vom continua în această direcţie”, a mai spus Florin Cîţu.

Acesta a subliniat că şi consumul are un rol important în ceea ce priveşte revenirea economică.

„Consumul rămâne important. Două măsuri pe care le-am luat: cea cu şomaj tehnic, prin care banii au fost imediat trimişi către persoane – şi acolo deja am ajuns la 4 miliarde şi ceva de lei plătiţi. Şomajul tehnic şi faptul că am avut acel program de amânare a ratelor pentru 9 luni de zile a ajutat şi ajută pe termen scurt consumul. Deci, cele două componente: investiţiile care se vor vedea atât în producţia industrială, dar şi în alte componente în economie, plus consumul vor fi cele care vor atenua căderea în 2020 şi vor pune bazele creşterii economice în 2021”, a mai spus Florin Cîţu.

Citu: Economia României îşi va reveni rapid în 2021

Analiștii arată o revenire rapidă în 2021, spune Florin Cîțu, care adaugă că scopul Guvernului a fost de a nu avea o cădere masivă în 2020.

„Toate scenariile arătau o scădere de -6%, -9%. Asta nu este foarte important. În acelaşi timp, toţi analiştii arătau o revenire rapidă în 2021 – şi asta este foarte important. Aici nu a existat niciun dubiu că economia îşi va reveni rapid în 2021. De aceea, rolul nostru a fost acela de a diminua această căderea în 2020 şi să avem revenirea cât mai rapidă – şi eu spun că aşa arată datele acum, o să ne revenim din trimestrul III al acelui an. Dar nu trebuie să negăm faptul că suntem în mijlocul celei mai mari crize pe care o traversează economia globală în ultima sută de ani”, a adăugat Florin Cîţu.

Ministrul Finanţelor a mai spus că este un moment foarte bun pentru ca România să devină, în această perioadă, mai competitivă în Uniunea Europeană. „Este un moment perfect pentru România să facă câteva salturi”, a mai spus Cîţu.

Economia României va înregistra anul acesta o scădere semnificativă, de 6%, conform previziunilor economice din vara acestui an publicate de Comisia Europeană, un nivel similar cu cel previzionat în mai de Executivul comunitar.

Pentru 2021, CE estimează un avans al PIB-ului României de 4%, faţă de o creştere de 4,2% prognozată în mai.

Sursă foto: INQUAM