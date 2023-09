Amenzi uriașe pentru șoferi

În anul 2020, poliția au fost alertată despre o Dacia Lodgy, înmatriculată în afara țării, care se deplasa sinuos, pe raza județului Călărași. Mașina intra des pe contrasens, fiind astfel un real pericol pentru ceilalți participanţi la trafic. Polițiștii au reușit depistarea și oprirea la timp a autoturismului.

Șoferul, de 27 de ani, prezenta semne vădite de consum de alcool sau substanțe psihoactive. Ceea ce s-a și demonstrat după recoltarea probelor biologice. Substanța THC – Tetrahidrocanabinol, compus al canabisului, se afla în corpul șoferului.

Tânărul mai fusese condamnat la 1 an închisoare pentru „deținere fără autorizație eliberată în condiţiile legii şi de efectuare fără drept de operațiuni, ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive”. Astfel că s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii cu termen de supraveghere de 3 ani, conform legii.

Pedeapsa a fost revocată

Amenzi uriașe pentru șoferi. În august 2021, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului. În martie, acest an, prin sentința Judecătoriei Călărași, tânărul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an 6 luni închisoare. Judecătorul a apreciat că infracţiunea ce face obiectul cauzei a fost comisă de inculpat pe parcursul termenului de supraveghere de 3 ani, care curgea de la data rămânerii definitive la 05.12.2017.

Prin urmare, instanța a dispus revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an închisoare. A contopit cele două pedepse, apoi a aplicat pedeapsa cea mai grea de 1 an 6 luni închisoare. La care a adăugat un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse, respectiv de 4 luni închisoare. În consecință, inculpatul urma să execute pedeapsa rezultantă de 1 (un) an și 10 (zece) luni închisoare în regim de detenţie. Inculpatul a făcut apel, care s-a judecat recent la Curtea de Apel București.

Judecătorii au constatat că inculpatul avea dreptate atunci cînd a argumentat că termenul de supraveghere fusese împlinit. Magistrații au solicitat aplicarea efectelor procedurii simplificate, în sensul reducerii limitelor de pedeapsă. Deoarece, pentru infracţiunea comisă, legea prevede și posibilitatea aplicării unei amenzi penale. Prin urmare Curtea a apreciat că, la acest moment, condamnarea inculpatului la o pedeapsă cu amenda penală, evitându-se astfel încarcerarea, ar fi suficientă.

Sancțiune individualizată la starea materială a șoferului

Amenzi uriașe pentru șoferi. Acesta a fost contextul în care judecătorii au apreciat, în cazul inculpatului, ca adecvat un număr de 200 de zile-amendă. Orientat astfel către maximul pedepsei alternative al amenzii penale, care, în sine, este mai blândă decât închisoarea. Numai că, în privinţa cuantumului sumei corespunzătoare unei zile-amendă, stabilit de legiuitor între 10 lei şi 500 de lei, instanţa a decis că îl va individualiza.

Conform justnews.ro, cuantumul a fost raportat la situaţia materială a inculpatului. Și la obligaţiile legale ale acestuia faţă de persoane aflate în întreţinerea lui. Astfel, instanţa a reținut că inculpatul are o situaţie materială bună, fiind încadrat în muncă (lucrează în străinătate). Nu figurează cu obligaţii de întreţinere, motiv pentru care a stabilit cuantumul la maximul permis de lege, de 500 lei pentru o zi-amendă.

Curtea de Apel București a decis să îl condamne la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 100000 lei. Suma a reprezentat un număr de 200 (două sute) de zile-amendă cu un cuantum de 500 lei ziua-amendă (faptă săvârşită la data de 23.07.2020)”. Soluția instanței este definitivă.