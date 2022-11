Germania avertizează cu privire la un nou val COVID: Suntem în pragul unei variante şi mai infecţioase

Ministrul german al Sănătății este de părere că un nou val de COVID va lovi țara în această iarnă. Din acest considerent, ministrul Karl Lauterbach a criticat decizia de relaxare a reglementărilor privind carantinarea persoanelor infectate în patru landuri.

Ministrul Karl Lauterbach se teme de o posibilă creștere a numărului de cazuri de coronavirus, spunând ”apoi vom avea un val şi mai puternic decât am anticipat deja şi suntem în pragul unei variante şi mai infecţioase”.

Înainte de o ședință parlamentară, ministrul german al Sănătății a precizat că administrațiile regionale ale landurilor Bavaria, Baden-Wuerttemberg, Hessa şi Schleswig-Holstein nu au obţinut aprobarea guvernului federal.

Schimbări pentru cei care sunt depistați pozitiv

Acestea sunt landurile care au anunțat, vineri dimineața, că au de gând să renunțe la perioada de cinci zile de carantină, o măsură care este în vigoare la nivel național. Dacă s-ar renunța la această măsură, persoanele care sunt testate pozitiv pentru COVID-19 nu vor trebui să rămână izolate la domiciliu, dar doar dacă se simt bine. De asemenea, ele ar trebui să poarte masca de protecție.

Nu în ultimul rând, Bavaria urmează să își schimbe regulile de săptămâna viitoare, miercuri. Bavaria este un land din sudul Germaniei.

36.005.025 de cazuri au fost raportate de la începutul pandemiei

În ultima săptămână, în Germania au fost raportate în medie 31.445 de cazuri pe zi. Cazurile au scăzut cu 48% față de media de acum două săptămâni. Decesele au scăzut cu 2 procente.

De la începutul pandemiei, cel puțin 1 din 2 locuitori au fost infectați, adică un total de 36.005.025 de cazuri raportate. Cel puțin 1 din 535 de rezidenți au murit din cauza coronavirusului, un total de 155.403 decese.

Martie 2022 a fost luna cu cea mai mare medie de cazuri, în timp ce ianuarie 2021 a fost luna cu cea mai mare medie de decese în Germania.

Datele pentru Germania provin de la Centrul pentru Știința și Ingineria Sistemelor de la Universitatea Johns Hopkins. Datele privind populația provin de la Oficiul Federal de Statistică din Germania.

Cazurile confirmate și decesele, care sunt considerate în general ca fiind o subestimare a numărului real de victime, reprezintă numărul de persoane ale căror infecții cu coronavirus au fost confirmate printr-un test molecular de laborator. Cazurile probabile și decesele probabile numără persoanele care îndeplinesc criteriile pentru alte tipuri de teste, simptome și expunere, așa cum au fost elaborate de guvernele naționale și locale.

Guvernele revizuiesc adesea datele sau raportează o creștere mare a numărului de cazuri sau de decese într-o singură zi, din zile nespecificate, fără revizuiri istorice, ceea ce poate cauza un model neregulat în cifrele raportate zilnic. The Times exclude aceste anomalii din mediile pe șapte zile atunci când este posibil. În cazul agențiilor care nu raportează datele în fiecare zi, variația în calendarul în care sunt raportate cazurile sau decesele, cum ar fi în preajma sărbătorilor, poate provoca, de asemenea, un model neregulat în medii. The Times utilizează o metodă de ajustare pentru a varia numărul de zile incluse într-o medie pentru a elimina aceste nereguli, scrie The New York Times.