Situația devine disperată! Ce riscă oamenii dacă nu respectă restricțiile la apă. S-a început raționalizarea în unele state

Hidroenergia este în punctul de rupere, terenurile agricole sunt prea uscate pentru a fi semănate și milioane de oameni se confruntă cu restricții de apă. Este o secetă atât de gravă încât a eclipsat peste o mie de ani de istorie climatică, scrie Gizmodo.

În California se cultivă mai mult de o treime din legumele țării și două treimi din fructe. Agricultura în acest stat consumă aproximativ de patru ori mai multă apă, decât în altă parte. În acest moment, fermierii se luptă să-și acopere necesarul de apă cu ce este disponibil și abia dacă reușesc. Din păcate, veștile sunt tot mai proaste.

Sute de mii de acri de teren rămân nerecoltate

Din cauza lipsei de apă, sute de mii de acri de teren agricol rămân nerecoltate. Se estimează că 400.000 de acri de terenuri au fost inactive anul trecut din cauza lipsei de apă, potrivit unei analize de la Universitatea din California. Iar lucrurile au continuat să se înrăutățească.

Un fermier a declarat pentru BBC că a renunțat să mai cultive roșii în acest an pentru că pur și simplu nu avea apă să le ude. Un alt fermier a declarat că nu mai poate cultiva nimic pe aproximativ jumătate din terenul său. „Eu am pământul, am oamenii. Am de toate, dar nu am apă și nu am ce să fac”, a declarat el.

Lege pentru sprijinirea lucrătorilor agricoli

Senatul statului California vrea să introducă un proiect de lege pentru sprijinirea lucrătorilor agricoli care nu își pot găsi un loc de muncă în condiții de secetă. Legea ar urma să acord subvenții lunare de 1.000 de dolari, timp de trei ani, gospodăriilor afectate.

”Avem o societate care se bazează pe aceeași cantitate de apă care exista și în anul 1900”, a declarat profesorul Park Williams, de la Universitatea California.

Se pune lacăt pe robinetele oamenilor, amenzi de sute de dolari

Pentru ca alimentarea cu apă să dureze cât mai mult posibil, atât agențiile locale cât și agențiile de stat din California au cerut oamenilor să-și limiteze consumul de apă. Udarea gazonului a fost interzisă în multe regiuni, iar cei care nu respectă noile restricții de apă se confruntă consecințe: începând cu amenzi de până la 600 de dolari și până la punerea lacătului pe robinete. Dispozitivele de restricționare a debitului reduc capacitatea robinetelor de a mai furniza apă. Cei care încearcă să le scoată, după ce au fost instalate, riscă amenzi de peste 2000 de dolari.

Raționalizarea apei la șase ore pe zi

Și alte state din SUA se confruntă și cu o secetă foarte mare. De exemplu, aproape trei sferturi din Massachusetts este mai uscat decât în ​​mod normal, iar mare pare a statului se află într-o secetă moderată. Lipsa de apă în Hawaii este agravată de lipsa precipitațiilor. Deși nu este nici pe departe la fel de intensă ca seceta din sud-vest, seceta și-a făcut simțită prezența și în zonele din sud-estul țării.

Și în Mexic, seceta a dus la restricții de apă. Statul mexican Nuevo Leon a limitat accesul rezidenților la apă la doar șase ore pe zi (o limitare mult mai strictă decât li s-a impus unor americani). Oamenii de știință asociază seceta care afectează America de Nord cu schimbările climatice cauzate de om.