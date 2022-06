Eric de Oliveira a fost transportat de urgență la spital. Este în stare gravă

Cel mai bun marcator străin din istoria fotbalului românesc se afla la Mediaș împreună cu soția în momentul în care i s-a făcut rău. Astfel, acesta a fost transportat de urgență cu elicopterul la spitalul din Târgu Mureș, unde s-a constatat că a suferit un blocaj renal.

Trebuie menționat că fostul fotbalist este conștient și a fost supus unei angiografii. Urmează să se decidă dacă îi va fi montat un stent ureteral sau dacă va intra în operație.În acest context, familia acestuia a spus că mare parte din rinichi ar fi afectați, conform informațiilor transmise de gsp.ro

Eric de Oliveira nu a mai jucat din noiembrie 2020

Amintim că Eric de Oliveira a venit în România în 2007, la Gaz Metan, ulterior a jucat la Pandurii, Viitorul și FC Voluntari. Prin stilul său spectaculos și faptul că juca adesea cu zâmbetul pe buzei-a cucerit pe români. Acesta s-a stabilit în țară, la Mediaș.

De asemenea, Eric de Oliveira nu a mai jucat din noiembrie 2020, din cauza unor probleme la picior. La momentul respectiv, îndrăgitul fotbalist era legitimat la FC Voluntari. Mai apoi, brazilianul a povestit în februarie 2022 ce a pățit.

„În decembrie 2021, am fost în Brazilia și am descoperit că aveam o problemă la sânge. Mi s-au luat peste 20 de tuburi de sânge pentru analize. Mi s-au făcute toate testele posibile. HIV, hepatită… Degeaba am luat anticoagulant. Artera e încă înfundată. Trebuie să încep să slăbesc, deja am dat 8 kilograme jos. Răspund bine la tratament. Trebuie să-l țin trei luni, sunt în ultima lună. O să vorbesc cu doctorul să vedem ce spune”, a povestit Eric de Oliveira pentru sursa menționată.

Trebuie menționat că brazilianul are un istoric impresionant în Liga 1: 11 sezoane, 222 de meciuri, 66 de goluri, 48 de pase decisive și 4 cluburi bifate (Gaz Metan, Pandurii Tg. Jiu, Viitorul, FC Voluntari).