Aceasta va ajuta la scăderea costurilor operaționale ale taberei și va sprijini un model de consum energetic sustenabil. Astfel, va susține misiunea Asociației Magic.

Scopul proiectului

„Acest proiect este un nou exemplu al angajamentului nostru de a sprijini inițiativele sociale prin soluții de energie verde. Ne bucurăm să fim alături de Asociația Magic și MagiCAMP și să contribuim la reducerea dependenței lor de sursele tradiționale de energie.

În acest fel, resursele economisite pot fi redirecționate către activități esențiale dedicate copiilor și familiilor care au nevoie de sprijin. Investițiile în energie regenerabilă generează atât beneficii economice, cât și un impact pozitiv asupra comunității.

Acest proiect reflectă perfect modul în care sustenabilitatea și solidaritatea se completează. Suntem onorați să putem oferi un sprijin concret pentru o asociație în care copiii găsesc alinare, speranță și bucurie”, a declarat Ana Nedea, Președinte AREVDD.

Noua centrală fotovoltaică are o capacitate de 29,68 kWp. Aceasta este compusă din 56 de panouri solare și acoperă o suprafață de 186 mp. În fiecare an, centrala va produce aproximativ 46MWh de energie electrică. Astfel, va contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu aproximativ 14,4 tone în fiecare an.

MagiCAMP, primul proiect al Asociației Magic

„MagiCAMP este cel dintâi proiect al Asociației Magic, inițiat în urmă cu aproape 11 ani – tabere speciale de vară, pentru copii bolnavi de cancer, copii cu arsuri grave și copii care au pierdut pe cineva drag în lupta cu cancerul. Este locul magic în care acești copii uită de boală, își vindecă sufletele, își fac prieteni, se simt înțeleși și capătă încredere – în ei și în viață. Începând din vara aceasta, MagiCAMP va putea bucura și mai mulți copii. În ultimii trei ani, am lucrat intens la extinderea taberei și la a o face cât mai sustenabilă posibil. Construcțiile sunt izolate cu materiale care cresc eficiența energetică. Avem chiar și o grădină ecologică, din roadele căreia vom hrăni sănătos copiii din tabără. Mâinile de ajutor venite din partea grupului Simtel și AREVDD sunt deosebit de importante. Panourile solare dăruite de ei au duble beneficii: o economie substanțială la facturile de energie (bani pe care astfel îi vom folosi pentru și mai multe activități cu copiii) și protejarea mediului”, a declarat și Andreea Nechita, Președinte Asociația Magic, potrivit Forbes.ro

Asociația Magic este o organizație non-profit, neguvernamentală, înființată în 2014. Aceasta sprijină (material, financiar, emoțional, logistic, medical) peste 10.000 de familii cu copii grav bolnavi, asigurându-le prin cele 12 programe ale sale o adevărată rețea de mâini de ajutor în lupta cu boala.

Simtel Team S.A. este o companie românească de inginerie și tehnologie, specializată în soluții de energie regenerabilă, telecomunicații și infrastructură electrică. Fondată în 2010, Simtel Team este listată la Bursa de Valori București, cu simbolul SMTL.

AREVDD – Asociația Română pentru Energie Verde și Dezvoltare Durabilă, parte a grupului Simtel, a fost fondată în anul 2013 și contribuie activ la dezvoltarea durabilă a comunităților prin promovarea inițiativelor energiilor regenerabile, a parteneriatelor și a responsabilității sociale.