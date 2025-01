Elon Musk vrea să cumpere Liverpool, clubul uriaș din Premier League

Errol Musk, tatăl celebrului miliardar Elon Musk, a dezvăluit într-un interviu acordat postului Times Radio că fiul său ar fi interesat de achiziția clubului de fotbal Liverpool, unul dintre cele mai prestigioase cluburi din Premier League. Conform declarațiilor sale, Elon Musk, care controlează deja companii de top precum Tesla, SpaceX și rețeaua de socializare X, ar fi luat în considerare această investiție importantă.

Întrebat despre posibilele negocieri, Errol Musk a fost evaziv, menționând: „Nu pot comenta despre asta. Vor crește prețul.” Totuși, el a admis că fiul său ar fi încântat de ideea de a deține clubul englez. „I-ar plăcea, desigur. Tuturor le-ar plăcea, și mie”, a spus tatăl miliardarului, lăsând loc speculațiilor despre intențiile acestuia.

Liverpool, club deținut în prezent de Fenway Sports Group, este evaluat la câteva miliarde de dolari, fiind unul dintre cele mai valoroase branduri din fotbalul mondial. În ultimii ani, Elon Musk a surprins constant opinia publică prin deciziile sale îndrăznețe, iar o eventuală achiziție a clubului ar reprezenta o continuare a strategiei sale de a investi în domenii diverse.

Legăturile familiei Musk cu Liverpool

Pe lângă interesul său pentru achiziția clubului, familia Musk are o legătură emoțională profundă cu orașul Liverpool. În cadrul aceluiași interviu, Errol Musk a povestit despre rădăcinile britanice ale familiei sale. „Bunica lui s-a născut în Liverpool, am avut rude în Liverpool și am avut norocul să știm destul de multe despre Beatles, pentru că au crescut împreună cu unii dintre membrii familiei mele. Așa că suntem foarte atașați de Liverpool, să știți”, a explicat acesta.

Elon Musk a vorbit anterior despre influența bunicii sale, o figură importantă în viața sa. „Era foarte strictă, dar și bună, și puteam conta întotdeauna pe ea. Ea a crescut foarte săracă în Anglia în timpul Marii Depresiuni, înainte de a fi bombardată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Pentru a câștiga bani să se hrănească, făcea curățenie în case, ceea ce mi-a lăsat un respect profund pentru cei care fac asta”, a scris Musk pe platforma X.

Această conexiune cu orașul și povestea personală a familiei Musk ar putea fi un factor care să îl determine pe miliardar să își concretizeze interesul pentru Liverpool, un club cu o istorie bogată și o bază masivă de fani în întreaga lume.

Elon Musk inovează și în imobiliare

În timp ce speculațiile despre achiziția clubului Liverpool continuă, Elon Musk rămâne activ și pe alte fronturi. Recent, acesta a anunțat lansarea primei case Tesla, un produs care promite să transforme piața imobiliară. Locuința, cu un preț revoluționar de doar 10.000 de dolari, este concepută pentru cei care adoptă un stil de viață minimalist, fiind o soluție accesibilă și sustenabilă.

Construită din materiale durabile, precum beton, oțel și spumă EPS, casa Tesla este rezistentă la intemperii și eficientă din punct de vedere energetic. Designul modular și prefabricat permite asamblarea rapidă, reducând atât costurile, cât și timpul necesar pentru finalizare. Această abordare inovatoare este în linie cu viziunea Tesla de a crea soluții prietenoase cu mediul, promovând sustenabilitatea.

Cu această lansare, Elon Musk dovedește din nou că nu doar revoluționează industria auto și aerospațială, ci și redefinește piața imobiliară, oferind alternative atractive și accesibile pentru viitorul locuințelor, mai multe aici.