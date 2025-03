Într-o postare pe platforma X, deținută de Musk, Zilis a anunțat cu entuziasm nașterea fiului lor, pe care l-au numit Seldon Lycurgus. Ea a adăugat că, în lumina nașterii fiicei lor, Arcadia, a simțit că este momentul potrivit să împărtășească vestea despre venirea pe lume a fiului lor.

Deși Zilis nu a precizat data exactă a nașterii, Musk a răspuns postării cu un simbol al unei inimi.

Aceasta vine la doar două săptămâni după ce influencerul conservator Ashley St. Clair a dezvăluit că a avut și ea un copil cu Musk.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Discussed with Elon and, in light of beautiful Arcadia’s birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son Seldon Lycurgus. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much ♥️

— Shivon Zilis (@shivon) February 28, 2025