Moșteanu a spus că Elena Lasconi a obținut un rezultat semnificativ în turul întâi al alegerilor prezidențiale. Acesta a explicat că în cadrul discuțiilor cu alte partide, s-a remarcat un sprijin declarativ considerabil pentru Lasconi, iar USR consideră că aceasta poate reprezenta o soluție. Totodată, Moșteanu a menționat că situația actuală necesită clarificări din partea instituțiilor statului, care, în opinia sa, au fost depășite de evenimentele recente.

În ceea ce privește decizia finală a partidului, Moșteanu a declarat că aceasta va fi rezultatul unor discuții ample cu structurile de conducere ale USR, inclusiv Biroul Politic Național (BPN), echipa de campanie și chiar cu Elena Lasconi. El a subliniat că întotdeauna există loc pentru îmbunătățiri și că are încredere în capacitatea colegilor săi de a lua decizii înțelepte pentru viitor.

Întrebat despre posibilitatea ca USR să renunțe la propriul candidat în favoarea susținerii lui Ilie Bolojan de la PNL, Moșteanu a amintit că, în alegerile recente, candidatul PNL a obținut doar jumătate din voturile înregistrate de Lasconi. Totuși, el a apreciat ideea unui tandem Elena Lasconi președinte și Ilie Bolojan premier, despre care a spus că ar putea aduce schimbări semnificative și reforme în România.

Moșteanu a mai subliniat că USR a demonstrat responsabilitate politică, promovând o alianță de dreapta pentru binele democratic al țării. El a amintit despre semnarea unei rezoluții comune cu PSD, un gest pe care nimeni nu l-ar fi anticipat, dar care reflectă înțelegerea contextului dificil prin care trece România. Potrivit lui Moșteanu, orice discuție despre candidaturi la președinție trebuie să includă și aspecte legate de guvernare, deoarece conducerea țării depinde de acest tandem strategic.

„Candidatul PNL a luat la jumătate față de Lasconi, acum două săptămâni. De la doamna Lasconi a venit ideea de Bolojan premier și cred că da, ar fi un premier bun. Un tandem Elena Lasconi președinte și Ilie Bolojan premier ar putea asigura o guvernare care să schimbe câteva lucruri în țara asta și va aduce reformă.

Noi am făcut pentru binele democratic al României un pas chiar mai mare, am spus că vrem o alianță de dreapta, săptămâna asta am semnat o rezoluție cu PSD la masă, ceea ce nimeni nu și-ar fi imaginat. Suntem oameni responsabili și am înțeles prin ce trece România. Orice discuție despre viitor trebuie să fie o discuție în paralel despre guvernare și președinție, pentru că acest tandem conduce țara. Da, vom sta la masă cu toți, în primul rând cu PNL și vom găsi o variantă. Nu se poate să susținem noi un candidat de dreapta dar PNL să fie cu PSD la guvernare”, a conchis Moșteanu.