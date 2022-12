Vestea dimineții despre Irina Loghin! Ce a făcut celebra artistă de muzică populară

Fuego a fost invitat recent în podcastul lui Horia Brenciu, acolo unde a scos la iveală mai multe povești din viața sa. Paul Surugiu, căci acesta este numele lui real, i-a povestit celebrului artist ce a făcut cu banii căștigați de pe urma concertelor sale.

De asemenea, Fuego a vorbit și despre colegii lui de breaslă, în special despre Irina Loghin și Ștefan Hrușcă.

„Am fost la concert la Diana Ross, în Las Vegas. Eu am pus condiție să merg să văd cât mai multe spectacole. Și, Diana Ross, nu mai știu la care cazinou, era în Vegas… Toți banii mei câștigați în America s-au dus în concerte.

Să vezi ce public a venit la Diana, cum erau doamnele cu coliere, cu broșe, bărbații la costum, am spus că sunt într-o altă lume. A schimbat trei ținute în o oră și 30 de minute. Am fost și la Cher. Am văzut tot ce se poate în Vegas într-o lună”, spune acesta.

Fuego are numai cuvinte de laudă pentru Irina Loghin

La un moment dat, Horia Brenciu l-a întrebat dacă ar fi să aleagă între Irina Loghin și Maria Dragomiroiu, pe cine ar alege.

Artistul a spus că o va alege pe Irina Loghin, cea cu care a intepretat și faimoasa piesă ”Împodobește mamă bradul”, cu toate că și Maria Dragomiroiu este la fel de talentată.

„O aleg pe Irina, deși amândouă îmi sunt foarte dragi. Cu Maria am colaborat foarte puțin pe partea de duet. De la Irina Loghin am învățat foarte multe lucruri elementare.

Cu ea am cântat inclusiv într-o cambuză, un fel de tractor care trage grâul după el. O iubesc foarte multe pe doamna Loghin și, la vârsta ei, încă face Parcul Herăstrău, câte 7-8 ture”, spune Fuego.

Ștefan Hrușcă, cel mai bun colindător din România

Pe de altă parte, Fuego a vorbit și despre Ștefan Hrușcă, despre care spune că este cel mai bun colindător de la noi din țară.

”Nu există colindător mai bun ca Hrușcă. Eu nu cânt colinde, eu cânt cântecele mele de Crăciun. Colindul tradițional e adus de Ștefan. E colindătorul care merită să fie ascultat în perioada sărbătorilor”, mai spune acesta.