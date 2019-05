Pensia acumulată la Pilonul II este cea mai sigură resursă la bătrânețe,în condițiile în care previziunile pentru următorii ani în ceea ce privește Pilonul I nu sunt deloc bune.

„Prin virarea unei parti a contributiilor la pensie catre fondurile de pensii administrate privat (Pilon II), romanii depind in mai mica masura de statul roman, atunci cand se vor pensiona.

În plus, pe perioada cât contribuie la fondul de pensii administrat privat, ei au confortul ca pot vedea in orice moment sumele pe care le au pe contul personal la fondul de pensii private, adică știu câți bani au si sunt siguri ca acei bani sunt ai lor (chiar daca in condiții normale, au acces la acești bani numai in momentul in care se pensionează).

În plus, prin legile de funcționare ale fondurilor de pensii, beneficiarii sunt siguri ca vor primi in perioada de pensionare cel putin sumele cu care au contribuit la sistemul de pensii private”, punctează analistul Dragos Cabat.

Analiștii mai precizează că din totalul contribuțiilor virate la stat, doar jumătate se regăsesc în calculul pensiei.

Un al avantaj al Pilonului II, explica expertii, este ca, banii din contul de Pilon II, fiind proprietatea contributorului, in caz de deces al acestuia sunt transmisi automat mostenitorilor. Aceasta varianta nu exista la stat. „La Pilonul I (pensii publica), in caz de deces al contributorului banii raman statului (acesta neavand nicio obligatie fata de mostenitori) – încă o dovada că Pilonul I este, de fapt, o taxa pe muncă”, a mai atras atenția președintele CFA, potrivit Ziare.com.

