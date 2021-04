Începând de luni, 26 aprilie, o parte din restricţiile impuse de autorităţile din Italia, în contextul pandemiei de COVID-19, au fost ridicate.

În ce constau măsurile de relaxare intrate în vigoare de astăzi?

Marea relaxare vine după mai mult de o lună şi jumătate de lockdown impus de Guvernul de la Roma.

Astfel, de luni, italienii pot merge din nou în baruri sau restaurante, însă acestea vor funcţiona numai în exterior. Sportul în aer liber este şi el permis de acum.

Magazinele pot rămâne şi ele deschise.

O altă decizie priveşte muzeele şi sălile de expoziţie, unde se poate merge cu rezervare. Cinematografele şi teatrele vor fi şi ele deschise publicului începând de astăzi, însă cu prezenţă limitată.

Elevii vor merge din nou la şcoală

Măsura restricţionării circulaţiei între orele 22:00 şi 05:00 rămâne în continuare valabilă.

Elevii se întorc şi ei la şcoală începând cu 26 aprilie, însă prezenţa este influenţată şi de scenariul în care se află localitatea respectivă. În zonele galbene, şcolile se redeschid cu o prezenţă de peste 70%, în timp ce în zonele portocalii sau roşii, cu o prezenţă mai mică de 70%.

Şcolile şi liceele din Italia ar trebui să rămână deschide până la sosirea vacanţei, potrivit planului autorităţilor.

Italienii primesc un nou permis de călătorie

Italienii au acum dreptul de a circula fără restricţii între regiunile aflate în scenariul galben, după aproape cinci luni de zile. În plus, Guvernul de la Roma a stabilit introducerea unui permis de călătorie între regiunile cu culori diferite. Permisul demonstrează faptul că persoana respectivă a fost vaccinată, are un test negativ sau are anticorpi în organism împotriva SARS-CoV-2.

Din două în două săptămâni, autorităţile vor trebui să evalueze măsurile de relaxare.

Potrivit planului, cluburile de pe plajă și piscinele ar trebui să se redeschidă la mijlocul lunii mai, iar sălile de sport începând cu 1 iunie.

Sursa foto: Dreamstime