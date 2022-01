CAPITAL: Ce achiziții ați făcut, direct sau prin intermediul firmelor deținute, în 2020, respectiv în 2021? Care a fost valoarea fiecărei tranzacții?

Dumitru Becșenescu: Criza sanitară ne-a determinat să regândim prioritățile și să amânăm câteva proiecte, dar nu ne-a descurajat să continuăm dezvoltarea.

Antares Gas, firma din grup specializată în imbuteliere si distribuție a gazului petrolier lichefiat ( GPL ), a fost afectată puțin afectată de criza și are o creștere frumoasă.

În 2020 și 2021 a investit în câteva proiecte pe care le considerăm importante, astfel : 485.000 EUR în mărirea parcului de butelii de GPL aragaz, de la 30.000 la peste 50.000 bc, 550.000 EUR în extinderea rețelei de GPL autogaz de la 26 la 41 skid-uri și 520.000 EUR în creștere cu 5 autocisterne a flotei de transport GPL.

De asemenea Antares Gas are in derulare: un proiect de investiții în valoare de 1.000.000 EUR avand ca obiectiv extinderea capacității de depozitare GPL pana la 600 mc, cu aceasta capacitate devenind cel mai mare depozit de GPL din regiune și un proiect de investiții în valoare inițială de 600.000 EUR având ca obiectiv construirea unei rețele de 5 stații de carburanți, skid-uri de GPL autogaz si Car Wash, pe care intentionam sa o extindem în perioada următoare.

Denisson Energy, firma din grup specializată pe comercializarea carburantilor alternativi, a construit și are în exploatare în Ramnicu Valcea prima stație de gaz natural comprimat și are în derulare proiectul CNG România în valoare de 5,2 mil EUR, cofinanțat de Comisia Europeană, avand ca obiectiv construirea și exploatarea a 9 stații publice de alimentare cu CNG de-a lungul coridoarelor pan-europene, in Arad, Timișoara, Deva, Sibiu, Pitesti, București, Constanța, Drobeta-Turnu Severin și Craiova.

Până la finalul anului 2021 valoarea investitiilor în acest proiect este de 3,7 mil EUR urmand ca în vara anului viitor toate stațiile sa fie functionale.

Antares Motors, firma din grup specializată în reparații și mentenanță auto, a investit 300.000 EUR în amenajarea a 16 posturi de conversie pe CNG a autovehiculelor, în perspectiva autorizarii montarii kit-urilor de conversie CNG până în primavara anului 2022.

Mamaia Resort Hotels, în care am o participație, împreună cu soția mea, de 37% și care deține hotelul Zenith din Mamaia, are în derulare un proiect de transformare a hotelului in aparthotel, estimand o investitie de aproximativ 4 mil EUR pana in 2023.

Proem Vector, firma din grup care administrează restaurantul Antares Grill în Autogara 1 Mai din Ramnicu Valcea, a deschis în anul 2021 un nou restaurant în incinta Spitalului Județean Râmnicu Vâlcea, în urma unei investiții de 350.000 EUR.

Antares Transport, firma din grup care are ca principal obiect de activitate transportul de persoane și care deține Autogara 1 Mai din Ramnicu Valcea, are în derulare un proiect de modernizare a autogarii în valoare de 325.000 EUR, incluzand construirea de spații comerciale, instalarea de panouri fotovoltaice și instalarea unei stații de încărcare a autovehiculelor electrice.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari realizări și care au fost cele mai mari eșecuri din ultimii ani? Care au fost greșelile din care ați învățat lecții importante în derularea afacerilor?

D.B: Experiența crizei din 2008-2010 ne-a ajutat sa fim mai pregătiți pentru o nouă criza, să evaluăm mai bine riscurile adaptand rapid deciziile manageriale și reducând substanțial volumul creditelor bancare.

Cea mai mare realizare în aceasta perioada este strategia de dezvoltare în domeniul gazului natural comprimat ( CNG ),carburant alternativ cu emisii mai mici de gaze cu efect de sera, prin dezvoltarea primei rețele de stații publice de alimentare CNG din România, dezvoltarea pieței prin conversia vehiculelor care utilizează carburanții tradiționali pe CNG, mentenanta si servisarea acestora. Estimările noastre sunt ca în România vânzările de CNG vor avea o crestere progresiva, pana la 400 milioane EUR in 2027.

CAPITAL: Ce investiții aveți în sectorul imobiliar atât în țară, cât și în străinătate? (realizate personal sau prin intermediul firmelor; implicări în realizarea unor proiecte imobiliare).

D.B: În plan personal dețin o casă în Râmnicu Vâlcea, o casa în București și 3 apartamente in hoteluri in Orlando,Florida, Statele Unite ale Americii.

Firmele din grup au în proprietate : 210.000 mp teren intravilan și 16.000 construcții Scd (suprafață construită desfășurată) în Râmnicu Vâlcea, respectiv, 26.000 mp teren intravilan și 15.000 mp construcții Scd în alte orașe din țară.

CAPITAL: La ce sumă evaluați afacerile și investițiile dvs. la sfârșitul anului 2020? (sau evaluarea unei firme specializate în cazul în care aceasta exista)

D.B: 27-29 milioane EUR

CAPITAL: Ce hobby-uri aveți și care sunt destinațiile dvs. preferate pentru vacanta? Care sunt proiectele de responsabilitate socială în care v-ați implicat și de ce le-ați ales?

D.B: Schiez, îmi place să călătoresc, sa joc sah (am jucat șah de performanta în tinerețe dar din păcate nu mai reușesc sa joc prea des din lipsa de timp).

Sunt foarte bucuros ca reusim sa materializam în mod fericit una din preocupările noastre majore, responsabilitatea pe care o avem fata de generatiile viitoare, dezvoltand afaceri care au o componenta de responsabilitatea sociala considerabilă prin construirea primei stații publice de CNG din România, construirea primei rețele de stații publice de alimentare a vehiculelor cu CNG din România si dezvoltarea pieței acestui carburant alternativ, îmbunătățind calitatea aerului prin reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de sera.

CAPITAL: Cum v-a influențat din punct de vedere financiar criza COVID-19?

D.B: Având experiența trecerii prin alte două crize, am luat decizii pe care le-am considerat necesare pentru a putea depăși criza COVID-19 cat mai bine. O parte a afacerilor au fost puternic afectate, altele mai putin.

Cu siguranță crizele au părțile lor bune. O criza e ca o sita care cerne neghina și așează lucrurile într-o nouă ordine. Pe principiul „Adapt or die !„ este important să reușești să te regasesti în realitatea de după o criza. Atfel, ești dezorientat și nu vei supraviețui.

Aceasta este preocuparea noastră în perioadele de criză, sa ne adaptăm și să fim pregătiți pentru o nouă realitate.