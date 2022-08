Mama Oanei Roman a ajuns de urgență la spital! Vedeta a povestit totul cu ochii în lacrimi

Oana Roman a trecut printr-o sperietură cumplită, săptămâna trecută, după ce mama ei a fost dusă de urgență la spital. Mioara Roman s-a accidentat destul de tare în complexul în care se recuperează. Deși are o vârstă înaintată și probleme de mobilitate, mama vedetei a încercat să se deplaseze singură, iar într-un moment de neatenție a căzut și s-a lovit puternic în zona feței, povestea Oana Roman la Antena Stars.

Luni, însă, vedeta le-a mărturisit fanilor ei că mama ei se recuperează extrem de repede. Cu ochii în lacrimi, Oana Roman le-a mulțumit personal oamenilor care au grijă de mama ei.

„Am fost la mama astăzi și vă spun sincer că am trăit o minune pentru că sâmbătă, când am fost la ea, eu eram foarte îngirjorată de faptul că o să se recupereze foarte greu și că nu vom reuși să o mobilizăm și să meargă, iar astăzi când am fost fusese afară în curte, fusese la masă, s-a mobilizat extraordinar pentru că cei de la centru m-au ajutat cu o infirmieră care să stea permanent cu ea și s-a recuperat extraordinar.

Sunt atât de fericită că nu vă puteți imagina că mama se recuperează extraordinar, am găsit-o stând pe fotoliu, era bine. Vreau să le mulțumesc mult acestor oamenii că au avut grijă de ea și doamne ajută să fie tot așa în continuare”, a povestit Oana Roman într-un story de pe contul ei de Instagram.

Mama Oanei Roman are mari probleme de sănătate

Aceasta nu estes singura întâmplare nefericită prin care a trecut Oana Roman în această vară. Cu ceva timp în urmă, Miora Roman ajunsese iar la urgențe. La începutul lunii mai, Mioara Roman a avut nevoie de spitalizare deoarece i se reactivase o infecţie la rinichi. La fel ca și acum, tot Oana Roman a fost cea care a dat vestea tristă.

„Mama e la spital. Nu am putere să fiu cu voi aici. Doamne ajută să fie bine. Azi din păcate a trebuit să o internez pe mama pentru niște analize mai amănunțite pentru că nu se simțea bine.

E greu să o aduc iar la spital pe mama, dar măcar știu că e pe mâini bune. Rugați-vă pentru sănătate, credeți-mă că e cea mai importantă. Nici eu nu am realizat pe deplin până nu m-am confruntat cu boala”, a fost mesajul transmis de Oana Roman pe contul ei de Instagram.

Menționăm că Mioara Roman are 82 de ani și suferă de numeroase probleme de sănătate. Ea a fost diagnosticată cu boala Parkinson agresiv și are mâna dreaptă total paralizată și imobilă. A suferit și mai multe accidente vasculare.

„Are destule probleme de sănătate. Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme are țin de partea neuronală. A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă.

Are nevoie de îngrijiri speciale.Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, a declarat, anterior, Oana Roman.