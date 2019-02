Dragnea, anunț imens despre pensii! Vești bune pentru toți pensionarii

„Suntem după 15 ani de dominaţie a dreptei care a distrus multe valori, multe speranţe, multe destine. A distrus încrederea în proiectul european şi ştim bine că dreapta, oriunde în Europa, face orice să ne blocheze. Cred în proiectul european, dar trebuie cu curaj şi tărie să le spunem oamenilor modul în care dreapta europeană a distrus Europa, folosind instrumentul politicii de austeritate, manipularea şi uneori, cum este cazul şi în România, folosind instituţiile de forţă ale statului.

Graţie Guvernului nostru, care a depus toate eforturile pentru a îmbunătăţi viaţa de zi cu zi, salariul minim am crescut în doi ani cu peste 50%, pensiile au crescut şi vor creşte în fiecare an, în aşa fel încât, în 2020, nicio pensie nu va fi mai mică decât dublul de la începutul mandatului din 2017. În condiţiile în care am redus şi taxele, impozitul pevenit şi taxele pentru mediul de afaceri. Cei de dreapta ne-au zis mereu că aşa ceva nu se poate, că nu trebuie să mărim pensiile, salariile, pentru că nu sunt bani. Noi am arătat că un Guvern social-democrat poate micşora taxele, poate creşte salariile, poate creşte pensiile, pote reda speranţa pentru tineri. Nu a fost uşor şi nu va fi. Miza alegerilor pentru Parlamentul European este uriaşă”, a spus Liviu Dragnea.