Generalul Cătălin Zisu se află în centrul unei anchete de corupție desfășurate de Direcția Națională Anticorupție, fiind suspectat de implicare în decontarea unor lucrări fictive la Cimitirul Ghencea Militar 3. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul său și în alte locații, anchetatorii au ridicat tablouri, ceasuri și alte bunuri, iar vila sa a fost pusă sub sechestru.

Generalul susține că este nevinovat și că tablourile ridicate au fost colecționate pe parcursul a trei decenii. În paralel, procurorii investighează posibila deținere prin intermediari a unor apartamente de lux în Mamaia.

Generalul-locotenent Cătălin Zisu, vizat de o anchetă a Direcției Naționale Anticorupție, a fost plasat sub control judiciar, cu obligația de a plăti o cauțiune de un milion de lei.

Acuzațiile vizează presupuse plăți ilegale pentru lucrări neexecutate la extinderea Cimitirului Ghencea Militar 3.

Într-un comunicat de presă transmis duminică, generalul a declarat că nu a contestat măsurile impuse de procurori, având în vedere că, în opinia avocaților săi, instanțele ar fi respins orice astfel de cerere.

„General-Locotenent Zisu Cătălin Ștefănița afirmă cu tărie că este nevinovat de toate acuzațiile aduse împotriva sa. In prezent, așteaptă aprobarea pentru a studia dosarul in care are calitatea de inculpat. Este regretabil ca afla informații despre acest dosar prin intermediul presei si nu înțelege cum este posibil ca astfel de informații sa ajungă în spațiul public. De asemenea, nu cunoaște cine sunt persoanele care le furnizează, insa considera ca intenția acestora este clara: aceea de a-i afecta imaginea si cariera”, se menționează în comunicat.