Doru Octavian Dumitru a dezbătut mai multe subiecte importante, precum momentul în care cariera sa va ajunge la final. Astfel, îndrăgitul comediant a subliniat că îi este foarte greu să vorbească despre acest lucru.

Printre altele, acesta a vorbit și despre temerile sale, dar și cum a învățat să le depășească. Astfel, a subliniat că frica lui cea mai mare este să descopere o nouă frică.

„Nu-mi dau seama… Din momentul în care am început să mă controlez și să mă stăpânesc, am început să mă gândesc că frica face parte din întreg și frica există. Și atunci mi-e frică de frica aia? Nu, dar ar putea să-ți fie frică? După părerea mea, poți să să dezbați diferit și anume să spui așa: ce se poate întâmpla cel mai rău?”, a mai spus comediantul.

Îndrăgitul comediant a relatat și o memorie cu părinții lui, dar și modalitatea în care mama lui a tratat frica de moarte.

„Mama mea avea treaba asta… Dumnezeu să o adihnească! Eu n-am fost lângă ea când s-a prăpădit, însă am văzut-o după, avea un zâmbet pe față. Și am zis că înseamnă că parcă a fost așa o eliberare pentru că a spus: ‘wow, ce bine’. Înseamnă că n-a plecat cu frică, a văzut și a zis ‘wow, uite de ce era îmi era frică’ și a plecat. Înseamnă că i-a plăcut ce a văzut”, a relatat el.

Simultan, acesta a vorbit și despre relația cu Dumnezeu.

„Dacă-l auzi, pentru că trebuie să fie în rezonanță. Rezonanța este o treabă educată. Acum noi spunem, dacă mă educ, am ieșit din puritate, am ieșit din starea aia de inocență. Gata eu am citit cartea, da, sunt șulfă. Nu. Pentru că dacă ești în credință și acceptare atunci cartea îți dă date, nu te face șulfă. Ce înseamnă șulfă? Răul a luat anumite părți din carte… Cartea care te învață să fii rău și o carte care te învață să faci numai nenorociri este cartea pe care scris-o Machiavelli. Dar el n-a scris-o pentru pentru rău. Dimpotrivă, el a vrut să arate iată cum se prezintă răul, dar nu să înveți (n.red. să faci rău)”, a relatat comediantul.