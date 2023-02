Președintele PAS și al Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a recunoscut meritele guvernului Nataliei Gavrilița.

„În ultimul an, ţara noastră s-a confruntat cu mai multe crize fără precedent, cu ameninţări de ordin economic, social, energetic şi chiar existenţiale. În pofida gravităţii provocărilor, ţara a fost guvernată responsabil, cu multă atenţie, cu muncă dedicată.

Mulţi au vrut ca Moldova să cadă, însă graţie acestui guvern, graţie doamnei Gavriliţa şi echipei, în ţara noastră a fost menţinută pacea şi stabilitatea.

Datorită eforturilor Guvernului, am asigurat ţara cu energie, am identificat ajutor financiar crucial de la partenerii noştri internaţionali, am acordat compensaţii şi majorări pentru a fi alături de oameni. Mulţumim mult, Natalia”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Securitatea, este, în prezent, prioritatea Republicii Moldova

Natalia Gavrilița a vorbit, de asemenea, despre problema securității atunci când și-a dat demisia.

„Echipa cu care am lucrat la Guvern a fost o echipă cu expertiză în domeniul de dezvoltare economică. Acum prioritatea este securitatea”, a declarat aceasta.

Președintele Maia Sandu i-a mulțumit, la rândul său, premierului demisionar și a anunțat că va avea consultări cu partidele parlamentare, urmând a desemna un candidat la funcţia de premier, conform procedurilor. Ulterior, Maia Sandu l-a desemnat pentru funcţia de prim-ministru pe Dorin Recean.

Apoi, premierul desemnat va avea la dispoziție 14 zile pentru a-și forma echipa și programul de guvernare, cu care va merge în Parlament pentru a obține o investitură.

Demisia premierului Natalia Gavrilița și importanța dată securității vin după ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a comunicat liderilor UE că a informat-o pe Maia Sandu în legătură cu un plan al rușilor de a destabiliza Republica Moldova, descoperit de către serviciile ucrainene de spionaj.

Premierul desemnat, Dorin Recean: Suntem în cel mai înalt risc de provocări

Premierul desemnat al Republicii Moldova, Dorin Recean, susține că Republica Moldova este, de la Al Doilea Război Mondial până în prezent, „ în cel mai înalt risc de provocări” și este nevoie de consolidarea sectorului de securitate.

„Voi purcede imediat la formarea garniturii guvernamentale și acțiunile care sunt necesare pentru implementarea programului de guvernare. Vom purcede imediat la acțiuni pe trei dimensiuni, cele mai importante. Primul este ordinea și disciplina în instituții, Instituțiile trebuie să deservească cetățeni, trebuie să deservească mediul de afaceri.

Da, există rezistență, dar o vom depăși. A doua acțiune de intervenție rapidă este să avem o nouă viață pentru economie. Aceasta înseamnă să oferim mai multe resurse accesibile, în special pentru investițiile în domeniul de afaceri, în IMM-uri. Asta e calea să avem locuri de muncă, salarii mai mari și să creăm bunăstare pentru fiecare dintre noi”, a declarat acesta.

Dorin Recean a adăugat că cea de-a treia direcție este pacea și stabilitatea.

„Trebuie să conștientizăm că de la Al Doilea Război încoace suntem în cel mai înalt risc de provocări. Avem nevoie să consolidăm sectorul de securitate în așa fel încât toată lumea să se simtă în siguranță.

Dominanta programului de guvernare este integrarea europeană. trebuie să accelerăm procesul de armonizare a legislației și să implementăm toate condiționalitățile”, a conchis acesta.