Donald Trump a afirmat că, dacă ar fi fost în funcție la momentul declanșării conflictului, acesta nu ar fi avut loc. Administrația sa analizează continuarea sprijinului militar oferit Ucrainei, care, de la începutul invaziei din februarie 2022, a însumat zeci de miliarde de dolari, potrivit AFP.

În acest context, liderul american a declarat că discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski sunt deja în curs de desfășurare și că o convorbire cu liderul rus Vladimir Putin este iminentă, pentru a explora opțiunile unui armistițiu sau ale unui acord de pace.

Trump a subliniat că Uniunea Europeană ar trebui să contribuie financiar mai mult la eforturile legate de sprijinirea Ucrainei, criticând nivelul actual al contribuției statelor membre. În același timp, a avertizat că refuzul Rusiei de a negocia ar putea avea consecințe grave, atât pentru Moscova, cât și pentru stabilitatea regională.

Președintele american consideră că un acord de pace este soluția preferabilă, adăugând că numărul victimelor războiului este mult mai mare decât estimările oficiale, ceea ce accentuează urgența unei soluții diplomatice.

