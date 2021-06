Domeniul în care poți câștiga 1.000 de euro pe lună! “Nu ai nevoie de specializare”

Aproape 90% dintre companiile de IT au crescut salariile în 2020, iar numărul angajaților din IT a crescut cu 70% în ultimii 12 ani. Un specialist în resurse umane, a explicat că această creștere a interesului pentru sectorul IT este legată de faptul că este un domeniu "în care îți găsești de lucru imediat".