Este doliu imens la Antena 1, unde unul dintre cei mai cunoscuți bucătari de la Chefi la Cuțite s-a stins din viață. Este vorba despre Liviu Chiorpec, cel care a pierdut lupta cu o boală necruțătpare. Cea care a făcut anunțul trist a fost o apropiată a acestuia, Raluca Neagu.

„E o dimineata in care îmi moare un prieten dupa o lunga și demna lupta cu cancerul. Liviu Chiorpec , astazi este doar despre tine si sauvignonul va fi de acum incolo despre tine. Mi-e trist, mi-e frig, ma gândesc ca cei buni și cu lumini in suflete pleacă prea brutal, prea rapid din viata ta. Ne- am cunoscut călcandu- ne pe picioare la cursurile de tango si am continuat povestind despre mări, țări si cărți, iubiri pierdute și piruete ale vieții. Ne- am dus alaturi anii imblanzindu- i cu șampanie și sauvignon blanc cautand in noi sunete și forme.

Sa-i inveti, draga Liviu, pe cei de sus, sa bea șampanie la micul dejun”, a fost mesajul emoționant postat de Raluca Neagu pe pagina sa de Facebook.

Chef Cătălin Scărlătescu a reacționat și el imediat și a comentat pe Facebook, imediat după aflarea cumplitei vești.

„Drum bun, prieten drag. Dumnezeu să te odihnească în pace.”, a scris chef Cătălin Scărlătescu.

Cine a fost bucătarul Liviu Chiorpec

Chiorpec a fost de inginer de profesie și a ajuns bucătar după ce a muncit 20 de ani într-o corporație. El a relatat, în emisiunea Chefi la Cuțite de la Antena 1, în 2019, cum a ajuns să îl cunoască pe chef Cătălin Scărlătescu. Totul s-a petrecut când bucătarul venise ca să-i facă o surpriză lui lui Scărlătescu.

Liviu Chiorpec a povestit că l-a cunoscut pe Scărlătesc în urmă cu vreo patru sau cinci ani.

„Cum le stă bine bărbaților, într-un wine bar, la o sticlă de șampanie. (…) Ne întâlnim rar, dar oamenii când se apropie, nu au nevoie să se vadă în fiecare secundă.”, a spus el.

Gătesc la mine acasă, la tine acasă, la cine vreau eu acasă

Tot acesta și-a făcut o scurtă și impresionantă descriere. „Cine sunt? Liviu Chiorpec, bucătar, din alegere sau predestinare, inginer, de meserie, fost corporatist, 20 de ani, reinventat, că tot e la modă… Acum sunt private chef. Gătesc la mine acasă, la tine acasă, la cine vreau eu acasă”, spunea atunci Chiorpec, potrivit a1.ro.

Liviu Chiorpec a fost și profesor de gastronomie la o școală de cooking.

„Bem un pahar de vin și discutăm principiile prin care se gătește mâncarea. Nu mă interesează rețeta, sunt milioane de rețete, eu îi învăț cum să recunoască tehnicile corecte.”, preciza bucătarul.

(sursa foto: Instagram/ Liviu Chiorpec)