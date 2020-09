Este o zi de doliu în fotbalul românesc. Fostul arbitru și observator Stancu Tudor s-a stins din viață la vârsta de 63 de ani. Anunțul a fost făcut pe pagina de socializare a Asociației Județene de Fotbal Constanța, care a postat un mesaj de condoleanțe.

„Întreaga conducere AJF Constanța, regretă trecerea în neființă a fostului arbitru, observator de joc și responsabil al compartimentului de copii și juniori în cadrul AJF Constanța, Tudor Stancu! Suntem alături de familia îndoliată în aceste momente dificile! Dumnezeu să-l odihnească!” , este mesajul postat pe pagina de socializare.

Acest anunț trist a fost făcut la câteva zile după ce un alt nume din sportul româneac s-a stins din viață.

Este vorba despre Cristina Berna, o ciclistă simbol pentru țara noastră, iar anunțul decesului său a fost făcut luni, de Iulian Ene, președintele Asociației Adevărații Veloprieteni.

Potrivit acestuia, sportiva și-a pierdut viața într-un accident, în Munții Banatului, în timp ce pedela singură. Se pare că aceasta se antrena pentru participarea în competiția LEL, care ar urma să aibă loc în 2021, în Regatul Unit al Marii Britanii.

„A suferit un tragic accident in timp ce pedala prin Muntii Banatului, singura, asa cum alesese sa o faca aproape in tot acest an, an al pandemiei, din cauza careia si alesese ca in 2020 sa nu mai parcurga brevete pentru omologare, ci doar trasee de anduranta, singura, pentru a-si dovedi ca este puternică.

De aproape 5 ani, anduranta facea parte din viata ei. Nu concepea viata fara mers pe bicicleta. Ne-am cunoscut prima data in 2015, la un antrenament catre Ruse, pe un traseu de 200 de km. M-a impresionat de la inceput cat de puternica si ambitioasa era. Peste ani, a dovedit-o din plin. An de an, a obtinut titlul de RANDONN”OR Romania la feminin, oferit ciciclistei cu cei mai multi kilometri pedalati in brevete.

A reusit sa fie printre primele cicliste din Romania prezente atat la London-Edinburgh-London, cat si la Paris-Brest-Paris. Isi dorea sa fie din nou prezenta in 2021 la LEL, in Marea Britanie. Chiar daca, in acest an, alesese sa faca anduranta fara recunoasterea internationala, era hotarata sa revina in 2021, mult mai puternica. Din pacate, Dumnezeu a ales altfel…”, a scris Iulian Ene pe pagina sa de Facebook.