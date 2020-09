Este doliu uriaș în România. Țara noastră a pierdut unul dintre cei mai importanți piloți de avion. Colegii și apropiații sunt șocați de dispariția acestuia. Deocamdată, nu se știu cauzele decesului.

Doliu uriaș în România!

Aviatorii români îi aduc un ultim omagiu celui care a fost comandor av. (r) Constantin Vîrjoghe, care a încetat din viață. Anunțul trist a fost publicat pe pagina de Facebook Aviație – Oameni, Fapte și Destine/Sergiu Atanasiu, iar colegii și prietenii comandorului și-au exprimat imediat condoleanțele și susținerea pentru familia celui plecat dintre noi.

”DOLIU IN AVIATIA MILITARĂ. Marți, 29 septembrie 2020, aviatorii militari au pierdut un prieten, un bun camarad, un om de omenie, pe cel care a fost Comandor av. (r) CONSTANTIN VÎRJOGHE., pilot în aviația subsonică, supersonică și de transport din Aviația Militară a României!

Comandorul Vîrjoghe a acumulat în carieră 34 de ani ca ofiţer, 38 de ani la manşa avionului, începuţi în Şcoala de Aviaţie de la Boboc (urmată între 1978 şi 1982) şi 42 de ani în sistemul militar, odată cu admiterea la Liceul Militar de la Breaza. A zburat mai multe tipuri de avioane, începând cu L-29, IAR-823, MIG-15 Bis, MIG-15 S, MIG-17 F, MIG-17 RF, MIG-21M, IAR-93, IAR-99 şi terminând cu AN-26 şi AN-30.

La final de carieră militară, comandorul Vîrjoghe a considerat că „Dumnezeu m-a iubit. Sunt împăcat cu ceea ce am făcut în viaţă. Am avut instructori buni, de aceea am supravieţuit. Mi-am pierdut mulţi colegi piloţi în această meserie, care îşi ia tributul.

Colectivele în care am lucrat au fost bune, lucru care asigură siguranţă în toate activităţile de zbor. Cel mai important este faptul că plec gândindu-mă că am lăsat respect între piloţii tuturor bazelor aeriene din ţară, cu care am colaborat. Pe lângă toate acestea, familia mi-a fost aproape”. ( Interviu realizat cu ocazia trecerii în rezervă prin pensionare, cu red. Laura Macarescu – Cer Senin, 2016)

Comandorului Constantin Vîrjoghe i-a fost înmânată distincția Emblema de Merit în Serviciul Armatei României, Clasa I, in semn de recunoaștere a întregii sale activități profesionale in Aviația Militară a României! DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACE!”, așa sună mesajul trist care anunță disparția comandorului Vîrjoghe.