Mai precis, este vorba despre actorul Michael Lonsdale care a murit la vârsta de 89 de ani după șase decenii de carieră. Acesta s-a născut dintr-un tată britanic și o mamă franceză.

Actorul s-a stins din viaţă la locuinţa sa din Paris, a precizat agentul său Olivier Loiseau, confirmând o informaţie publicată de săptămânalul L’Obs.

În cei 60 de ani de carieră, Michael Lonsdale a avut peste 200 de roluri în filme, teatru şi în televiziune.

El a obţinut în 2011 premiul César pentru Cel mai bun actor într-un rol secundar pentru interpretarea Fratelui Luc, un călugăr liber asasinat la Tibhirine (Algeria), în „Des hommes et des dieux”, de Xavier Beauvois (Marele Premiu la Cannes în 2010).

În ce filme a mai jucat acesta

În lunga sa carieră, Michael Lonsdale a jucat sub regia lui François Truffaut în „Baisers Volés” în 1968, ca răufăcător în „Moonraker”, un James Bond din 1979, sau un religios în „Numele Trandafirului” de Jean-Jacques Annaud (1986).

Născut la Paris pe 24 mai 1931, dintr-o legătură între un ofiţer britanic şi o franţuzoaică, Michael Lonsdale, perfect bilingv, a fost crescut la Londra, apoi în Maroc.

Revenit la Paris în 1947, fără un certificat de studii sau bacalaureat, unele întâlniri decisive l-au ajutat să urce pe scenă şi să lucreze în special cu actriţa franceză Delphine Seyrig şi cu regizorul irlandez Samuel Beckett.

In cinema, a jucat in 1962 in „Procesul”, adaptare dupa romanul lui Franz Kafka de Orson Welles, alaturi de Anthony Perkins, Romy Schneider, Jeanne Moreau, Elsa Martinelli, Madeleine Robinson, Fernand Ledoux.

Dupa cateva roluri in „Snobs!” din 1961 de Jean-Pierre Mocky, „La Bourse et la Vie” in 1965, „Les Compagnons de la marguerite” in 1967, Francois Truffaut ii ofera roluri frumoase in „La Mariee etait en noir” in 1967, apoi in „Baisers voles”, in 1968.