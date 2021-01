Doliu uriaș în lume după ce un mare muzician s-a stins din viață. Vestea șocanță a fost dată chiar de către un apropiat al acestuia. Este vorba de Tim Bogert, un cunoscut basist. El a fost şi fondator al trupelor Vanilla Fudge, Cactus şi Beck, Bogert & Appice. Artistul a murit la vârsta de 76 de ani.

Anunţul a fost făcut de bateristul Carmine Appice pe pagina sa de Facebook.

Doliu uriaș în lumea muzicii rock

“Adevăratul meu prieten Tim Bogert a murit astăzi. El a fost ca un frate pentru mine. A fost prietenul meu de peste 50 de ani”, a scfris acesta. El a povestit că celebrul muzician a fost un basist unic. Acesta i-a inspirat pe mulţi, mulţi basişti din lume.

“Tim a introdus un nou nivel de virtuozitate în interpretarea la bas în muzica rock. Nimeni nu a cântat ca el”, a spus Carmine Appice. El a subliniat că Tim a fost ultimul basist legendar din anii 1960.

Cine a fost Tim Bogert

Tim Bogert a pus bazele trupei Vanilla Fudge în anii 1960 împreună cu Appice, Vince Martell şi Mark Stein. Ei au înregistrat cinci albume sub acest nume, între anii 1967 şi 1969. Trupa este cunoscută, între altele, pentru versiunile „You Keep Me Hangin’ On” (Supremes) şi „Ticket to Ride” (The Beatles).

În 1970, Vanilla Fudge s-a destrămat, iar Bogert şi Appice au înfiinţat Cactus împreună cu chitaristul Jim McCarty şi solistul Rusty Day. Acest grup a activat până în 1972, după care Bogert şi Appice au început o colaborare cu Jeff Beck, luând astfel fiinţă trioul Beck, Bogert & Appice. Ei au lansat albumul omonim în 1973 şi s-au despărţit anul următor.

Tim Bogert s-a alăturat Midnites, proiect al chitaristului şi solistului Bob Weir de la Greatful Dead. Basistul a renunţat la colaborare înainte ca albumul de debut să fie lansat şi, în 1977, a început să cânte cu trupa britanică Boxer.

A primit recunoaşterea Hollywood Rock Walk of Fame pentru contribuţia adusă genului în 1999 şi a continuat în următorul deceniu să cânte cu diverse grupuri. S-a retras din activitate în 2009.