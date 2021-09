Doliu în lumea sportului la nivel mondial după ce fostul atacant al echipei Liverpool, Roger Hunt, campion mondial cu naţionala Angliei în 1966, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani.

A avut o carieră impresionantă în fotbal. La Liverpool el a marcat 286 de goluri şi a câştigat campionatul Angliei în 1964 şi 1966, Cupa Angliei (1965) şi de trei ori Community Shield (1964, 1965, 1966). De cealaltă parte, la naţionala Angliei, alături de care a fost campion mondial în 1966, a marcat de 18 ori.

Anunțul tragic a fost făcut de Liverpool City pe contul de twitter. Echipa a transmis condolenațe familiei, precizând că vestea primită este una extrem de tristă.

„Plângem pentru trecerea în neființă a legendarului fost jucător Roger Hunt. Gândurile tuturor celor de la Liverpool Football Club sunt alături de familia și prietenii lui Roger în acest moment trist și dificil”, se arată în postare.

We are mourning the passing of legendary former player Roger Hunt.

The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Roger’s family and friends at this sad and difficult time.

Rest in peace, Sir Roger Hunt 1938 – 2021.

